Cadillac ha annunciato che la livrea della vettura 2026 sarà mostrata al pubblico durante uno spot nel corso del prossimo Super Bowl a febbraio: "Questo grande evento incrocia sport, cultura e intrattenimento, in linea con la missione del team". Il Ceo Towriss: "Un palcoscenico che riflette chin siamo. Questo è solo l'inizio, ma è un momento di cui sono incredibilmente orgoglioso". Intanto, ad Abu Dhabi si corre il GP decisivo del 2025

La Cadillac , undicesimo team nella griglia del prossimo Mondiale di F1 , parte spingendo subito forte sull’acceleratore annunciando la presentazione della propria livera durante un evento planetario: i colori della vettura, infatti, saranno mostrati per la prima volta davanti a milioni e milioni di telespettatori durante il prossimo Super Bowl , atto finale della stagione del football americano. In comunicato ufficiale, Cadillac spiega che "il team svelerà la livrea della vettura domenica 8 febbraio tramite uno spot televisivo nel corso del Super Bowl 2026, un nuovo e audace modo per il team di entrare in contatto con un nuovo pubblico negli Stati Uniti e oltre".

Dan Towriss, CEO di Cadillac Formula 1: "Questo è solo l'inizio"

"Il Super Bowl è uno dei rari momenti nella cultura americana in cui sport, intrattenimento e narrazione si fondono, e ci offre l'opportunità di presentare il Cadillac Formula 1 Team su un palcoscenico che riflette chi siamo. Siamo orgogliosi della nostra tradizione americana e vogliamo presentarci in un modo che sia audace, innovativo e distintamente nostro. Questo è solo l'inizio, ma è un momento di cui sono incredibilmente orgoglioso".