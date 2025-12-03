Offerte Sky
F1, Cadillac: la presentazione della livrea 2026 durante il Super Bowl

L'ANNUNCIO

Cadillac ha annunciato che la livrea della vettura 2026 sarà mostrata al pubblico durante uno spot nel corso del prossimo Super Bowl a febbraio: "Questo grande evento incrocia sport, cultura e intrattenimento, in linea con la missione del team". Il Ceo Towriss: "Un palcoscenico che riflette chin siamo. Questo è solo l'inizio, ma è un momento di cui sono incredibilmente orgoglioso". Intanto, ad Abu Dhabi si corre il GP decisivo del 2025: live su Sky e in streaming su NOW

CALENDARIO DELLE PRESENTAZIONI 2026

La Cadillac, undicesimo team nella griglia del prossimo Mondiale di F1, parte spingendo subito forte sull’acceleratore annunciando la presentazione della propria livera durante un evento planetario: i colori della vettura, infatti, saranno mostrati per la prima volta davanti a milioni e milioni di telespettatori durante il prossimo Super Bowl, atto finale della stagione del football americano. In comunicato ufficiale, Cadillac spiega che "il team svelerà la livrea della vettura domenica 8 febbraio tramite uno spot televisivo nel corso del Super Bowl 2026, un nuovo e audace modo per il team di entrare in contatto con un nuovo pubblico negli Stati Uniti e oltre".

L'importanza di una vetrina come il Super Bowl: i milioni di telespettatori e...

Oltre ai record di telespettatori (127,7 milioni riporta il comunicato che cita la fonte Nielsen), Cadillac sottolinea che "il Super Bowl stimola il dibattito culturale ed è uno dei pochi eventi sportivi che si colloca davvero a metà strada tra sport, cultura e intrattenimento, in linea con la missione del team".

Dan Towriss, CEO di Cadillac Formula 1: "Questo è solo l'inizio"

"Il Super Bowl è uno dei rari momenti nella cultura americana in cui sport, intrattenimento e narrazione si fondono, e ci offre l'opportunità di presentare il Cadillac Formula 1 Team su un palcoscenico che riflette chi siamo. Siamo orgogliosi della nostra tradizione americana e vogliamo presentarci in un modo che sia audace, innovativo e distintamente nostro. Questo è solo l'inizio, ma è un momento di cui sono incredibilmente orgoglioso".

