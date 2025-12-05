Amici di Sky, appassionati di F1, benvenuti o bentornati a Yas Marina. Ad Abu Dhabi si deciderà chi, tra Norris, Verstappen e Piastri, sarà campione del mondo 2025. Ora le seconde prove libere: diretta sul canale 207 e qui, giro dopo giro, in tempo reale con il monitori dei tempi. Tutto il weekend è come sempre in diretta su Sky e in streaming su NOW