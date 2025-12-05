Offerte Sky
GP Abu Dhabi
Live
Prove Libere 2
Circuito GP Abu Dhabi
GP Abu Dhabi
Live
Prove Libere 2
  • PREVIEW
  • LIVE
  • RISULTATI
  • Libere 2
  • Libere 1

Formula 1, GP Abu Dhabi: la diretta delle seconde prove libere a Yas Marina

In pista a Yas Marina per la seconda sessione di prove libere del GP di Abu Dhabi di F1, che domenica assegnerà il titolo 2025 a uno tra Norris, Verstappen e Piastri. Lando ha chiuso al comando la prima sessione. Tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW

CLICCA QUI SE NON VEDI IL MONITOR DEI TEMPI - LE COMBINAZIONI PER IL TITOLO

LIBERE 2, CLASSIFICA LIVE: VER, HUL, HAD

LIVE

Verstappen si è riportato al comando girando in 1:23.446 con gomma rossa

Verstappen primo, Hulkenberg s'infila in seconda posizione

Classifica delle FP2 al momento chiusa dall'Alpine di Colapinto: ventesimo in 1:25.825

Le posizioni dei tre pretendenti al titolo: Norris 4°, Verstappen 6°, Piastri 7°

Ocon sale in terza posizione con la Haas: 1:24.182

Le posizioni dei tre pretendenti al titolo: Norris 3°, Verstappen 5°, Piastri 7°

Sale in quarta posizione la Ferrari di Leclerc, sedicesima l'altra Rossa di Hamilton

Classifica e tempi a 36' dal termine delle seconde libere

Team radio Albon: "Ci sono parecchi colpi a vuoto"

Le posizioni dei tre pretendenti al titolo: Norris 3°, Verstappen 4°, Piastri 6°

Bearman primo, poi Hadjar e Norris

Una favolosa cartolina da Yas Marina

43' al termine della seconda sessione di prove libere del GP Abu Dhabi

Cambiato il fondo sulla macchina di Piastri prima di entrare in pista: questo spiega il leggero ritardo con cui l'australiano ha cominciato a girare

Ocon piazza al quarto posto la Haas: ha girato in 1:24.864

Classifica e tempi a 48' dal termine delle Libere 2

Marc Gené: "Occhio a curva 16, dove devi frenare sterzando. Cosa non affatto facile"

Ferrari: Leclerc sesto, Hamilton diciassettesimo

Scatto di Hadjar con la gomma rossa sulla sua Racing Bulls: primo in 1:24.167

FIA. NOTATO VERSTAPPEN PER PRESUNTO IMPEDING SU NORRIS

Si lancia ora la Papaya di Piastri

Norris porta la sua McLaren al terzo posto con il tempo di 1:25.207

Sale al terzo posto Leclerc: 1:25.209

I primi tempi dopo circa 8' di prove libere

Verstappen ha per ora il secondo tempo: 1:24.798

Si mette a dettare il passo la Haas di Bearman in 1:24.744

Antonelli si piazza al comando: 1:25.278

Prendete appunti e segnate tutti gli orari su Sky di un weekend che si preannuncia epico!

La classifica e i distacchi alla vigilia della gara di Yas Marina

Uno sguardo alla classifica dopo la vittoria di Verstappen a Losail che ha rimandato l'assegnazione del titolo al fine settimana che si è aperto oggi ad Abu Dhabi: qui i punti e i distacchi tra Norris, Max e Piastri.

Come cambia la CLASSIFICA di F1 dopo il Qatar

La Williams di Albon tra le prime monoposto a fare il suo ingresso in pista

si parte!

VIA ALLA SECONDA SESSIONE DI PROVE LIBERE AD ABU DHABI

Amici di Sky, appassionati di F1, benvenuti o bentornati a Yas Marina. Ad Abu Dhabi si deciderà chi, tra Norris, Verstappen e Piastri, sarà campione del mondo 2025. Ora le seconde prove libere: diretta sul canale 207 e qui, giro dopo giro, in tempo reale con il monitori dei tempi. Tutto il weekend è come sempre in diretta su Sky e in streaming su NOW

Matteo Bobbi, Box McLaren: "Ultimi 'ritocchi' sulla monoposto di Piastri, che scende in pista oggi per la prima volta dopo aver lasciato il posto al rookie O'Ward. Sessione importante per lui. Dall'altra parte del box, Norris è una sfinge...concentrazione altissima"

Così è il tracciato di Yas Marina

Ricapitoliamo qui i tempi della prima sessione di prove libere e tutto quello che è successo nei primi giri di oggi a Yas Marina

Norris avrà più pressione di Verstappen e Piastri. Nel VIDEO, Matteo Bobbi ci ndescrive quello che potrebbe essere l'umore e l'apprroccio dei tre in lotta per il titolo ad Abu Dhabi.

A Norris basta un podio, ma tutto può ancora succedere

Tutto ancora aperto: Norris che avrà un'ultima occasione dopo il primo match point sprecato in Qatar. Ecco cosa dovrà accadere a Yas Marina per assegnare il titolo: le combinazioni per Lando, Verstappen e Piastri.

Norris, Verstappen o Piastri: chi vincerà il Mondiale? Le COMBINAZIONI per il titolo

La storia dei campionati decisi all'ultimo GP

La gara conclusiva del Mondiale assegnerà il titolo piloti 2025: l'ultimo precedente risale al 2021 vede sempre come protagonista Max Verstappen. Ma ti ricordi le altre volte che il Mondiale si è deciso all'ultimo GP dell'anno? SCOPRILI QUI

Mondiali decisi all'ultima gara: tutti i precedenti

PIASTRI 'IN PANCHINA'. Nel VIDEO, la particolare prima sessione di libere di Piastri per il GP di Abu Dhabi. Assente per lasciare spazio al rookie O'Ward (come da regolamento), l'australiano, che si gioca il Mondiale di F1 questo fine settimana, è stato inquadrato al muretto box McLaren mentre seguiva con grande attenzione le telemetrie con i dati del suo compagno di squadra Norris. Oscar in pista nella seconda sessione. GUARDA IL VIDEO

TUTTI I RISULTATI DEI ROOKIE. Nove rookie in pista nelle prime libere del GP di Abu Dhabi, ultima gara della stagione 2025 in cui si decide il Mondiale piloti. Hirakawa su Haaas è stato il più veloce (ha girato al posto di Ocon) con l'11° tempo. In Ferrari, Arthur Leclerc (che ha preso il posto di Hamilton) ha chiuso 16°.

Come sono andati i rookie della F1? I risultati nelle Libere 1 del GP Abu Dhabi

IL MESSAGGIO DI TSUNODA. La grande delusione ma anche la voglia di riscatto del pilota giapponese che, dopo l'annuncio di Hadjar al suo posto in Red Bull e di Lindblad in Racing Bulls per il 2026, è rimasto senza un sedile da titolare. Il suo messaggio sui social: "La vita è piena di intoppi, e questa è la mia. Non mi scoraggerà dall'essere il miglior pilota di F1 possibile". L'APPROFONDIMENTO

IL CIRCUITO. Ancora una volta, Abu Dhabi sarà decisiva per il Mondiale piloti. È sfida a tre tra Norris, Verstappen e Piastri. Si corre a Yas Marina: qui tutte le sue principali CARATTERISTICHE.

LE GOMME. Pirelli ha mantenuto la selezione abituale di mescole per l’ultima gara della stagione: ad Abu Dhabi saranno utilizzate C3, C4 e C5. A Yas Marina verrà compiuto anche il primo passo verso la F1 del futuro: qui i dettagli del fornitore unico del Mondiale. I DETTAGLI

'The final countdown', F1 al suo GP decisivo: su Sky ve lo raccontiamo così

La stagione della F1 è al suo ultimo e decisivo atto: chi vincerà il Mondiale tra Norris, Verstappen e Piastri? Entriamo nel vivo dell'adrenalinico fine settimana di Yas Marina con l'imperdibile trailer di Sky Sport F1 curato da Chiara Maucci e Dario Biglino. 'The final countdown' ci fa rivivere in un minuto le fasi salienti di una stagione che non dimenticheremo mai. GUARDA IL VIDEO

PRIME LIBERE A NORRIS. Il britannico della McLaren il più veloce della prima sessione di libere del GP di Abu Dhabi, ultima e decisiva sfida del Mondiale 2025. Secondo Verstappen (Red Bull), anche lui in lizza per il titolo, terzo Leclerc (Ferrari). È rimasto ai box Piastri, l'altro dei pretendenti allo scettro di re della F1, per far posto al rookie O'Ward: girerà nelle FP2 che scatteranno alle 14. CRONACA E TEMPI

Nella puntata precedente: gli HIGHLIGHTS del GP Qatar

La nostra squadra Mondiale per raccontarvi tutto sulla F1

Telecronaca di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara con Davide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box.

Il post GP da non perdere con Race Anatomy

L’approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara, le parole dei protagonisti e i momenti decisivi della stagione.

Tutto il resto del programma LIVE di oggi su Sky Sport F1

  • Ore 13.45: Paddock Live
  • Ore 14: F1 – Prove Libere 2
  • Ore 15: Paddock Live
  • Ore 15.30: Paddock Live Show
  • Ore 16: Conferenza stampa Team Principal (differita)

Le dirette di sabato 6 dicembre sul canale 207

  • Ore 11.15: Paddock Live
  • Ore 11.30: F1 – Prove Libere 3
  • Ore 12.30: Paddock Live
  • Ore 13.10: F2 – Sprint Race
  • Ore 14.15: Warm Up
  • Ore 14.30: Paddock Live
  • Ore 15: F1 – Qualifiche
  • Ore 16.15: Paddock Live
  • Ore 16.45: Paddock Live Show

Le dirette di domenica 7 dicembre su Sky

  • Ore 10.10: F2 – Feature Race
  • Ore 12.30: Paddock Live
  • Ore 14: F1 - Gara
  • Ore 16: Paddock Live
  • Ore 16.30: Debriefing
  • Ore 17: Notebook
  • Ore 17.15: Race Anatomy

Per vedere e rivedere la gara che deciderà il campionato di F1 2025

  • Primi passaggi della repliche alle ore: 18.30 e 22 del 7 dicembre
  • La gara sarà disponibile anche on demand