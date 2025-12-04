Il leader del Mondiale ha parlato in conferenza stampa: "Non abbiamo discusso di ordini di scuderia, ma onestamente ne sarei felice. Però non penso che lo chiederei, starebbe ad Oscar decidere. Nel caso dovesse capitare a me io sarei disposto a farlo, ma perché sono fatto così". Tutto il fine settimana sarà live su Sky e in streaming su NOW

Un Mondiale ancora tutto da scrivere e un vantaggio da difendere per conquistare il primo titolo di F1 della sua carriera. È questo l'obiettivo di Lando Norris . Il leader della classifica piloti, che ha 12 punti di vantaggio su Verstappen e 16 su Piastri, ha parlato in conferenza stampa in vista del fine settimana di Abu Dhabi, da seguire come sempre tutto live su Sky e in streaming su NOW .

In che modo ti sei preparato e in che modo approccerai al weekend?

"L'approccio sarà lo stesso di ogni weekend. Riesaminiamo il precedente, le cose che sono andate meno bene e i dettagli, al fine di preparaci al meglio. Al di là di questo si fa lo stesso lavoro, anche se c’è più entusiasmo".

Quando rifletti su quest'anno, quali episodi saranno indicati come quelli che sono stati decisivi nella lotta per il titolo?

"Ci sono sempre episodi importanti durante tutta la stagione. Ci sono quelli che sono costati punti o posizioni in griglia, ma anche momenti sfortunati come a Zandvoort o la squalifica a Las Vegas. Ammetto di aver fatto degli errori, ma ci sono state anche un paio di circostanze, come in Qatar, in cui non siamo stati perfetti come team".

Tutti i tuoi amici sono qui? Gli hai chiesto di venire?

"A fine stagione ci sono sempre i miei amici, così come i miei genitori. Ma che si vinca o si perda, è sempre così e voglio condividere con loro".

Se ci dovesse essere uno scenario in cui sei quarto, Piastri terzo e Verstappen in testa, ti aspetteresti che Oscar ti faccia passare?

"Non ne abbiamo discusso e onestamente ne sarei felice. Però non penso che lo chiederei, starebbe ad Oscar decidere. Nel caso dovesse capitare a me io sarei disposto a farlo, ma perché sono fatto così. Se poi dovesse vincere Max, va bene: congratulazioni a lui e ci riproveremo il prossimo anno".

Che cosa apprezzi del tuo compagno di squadra?

"Mi piace il suo atteggiamento, è sempre molto calmo, molto cool. È una cosa in cui molte volte mi sarebbe piaciuto somigliargli di più. Ma la cosa più importante è andare d'accordo, e a me è sempre successo con i compagni di squadra. E così con Oscar, sono felice di come lavoriamo insieme e del rapporto anche fuori dalla pista. Non tutti saranno dello stesso avviso, ma è così".