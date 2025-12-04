L'australiano, a -16 punti dal leader del Mondiale Norris, in conferenza stampa in vista dell'ultima gara dell'anno: "Non abbiamo discusso di team order, ma finché non so cosa esattamente ci sia aspetta da me non so cosa rispondere". E sul rapporto col suo compagno di squadra: "Adoro il fatto che siamo amici fuori dalla pista, sarebbe più facile il contrario". Tutto il fine settimana sarà live su Sky e in streaming su NOW

