F1, Piastri prima del GP Abu Dhabi: "Non abbiamo parlato finora di ordini di scuderia"

mclaren

L'australiano, a -16 punti dal leader del Mondiale Norris, in conferenza stampa in vista dell'ultima gara dell'anno: "Non abbiamo discusso di team order, ma finché non so cosa esattamente ci sia aspetta da me non so cosa rispondere". E sul rapporto col suo compagno di squadra: "Adoro il fatto che siamo amici fuori dalla pista, sarebbe più facile il contrario". Tutto il fine settimana sarà live su Sky e in streaming su NOW

LE PAROLE: NORRIS - VERSTAPPEN - COMBINAZIONI PER IL TITOLO - GUIDA TV

"Non abbiamo discusso di team order". Oscar Piastri parla così in vista del fine settimana di Abu Dhabi (da seguire come sempre tutto live su Sky e in streaming su NOW), in cui si giocherà il titolo Mondiale insieme a Lando Norris (leader della classifica) e Max Verstappen. Di seguito le parole dell'australiano nella conferenza stampa piloti.

Come ti sei preparato a questo fine settimana?

"In modo normale. Ho giocato un po' a padel prima di questo weekend…".

 

Quali sono stati gli eposidi chiave in questa lotta per il titolo?

"Ovviamente in una lunga stagione ci sono stati momenti e gare che mi piacerebbe rivivere, ma direi che la stessa cosa vale per il team. Non credo però abbia senso indicare un caso o l'altro".

 

I tuoi amici e i tuoi genitori saranno qui?

"Avere le persone care accanto in momenti così è bello, anche se per molte gare della mia carriera non è andata sempre così. Ma è ovvio che la loro presenza è molto piacevole".

 

Hai immaginato uno scenario in cui potresti cedere la posizione a Norris?

"Non abbiamo discusso di team order, ma finché non so cosa esattamente ci sia spetta da me non so cosa rispondere".

 

Che cosa apprezzi del tuo compagno di squadra?

"Mi piace molto la sua collezione di macchine… Adoro il fatto che siamo amici fuori dalla pista, sarebbe più facile il contrario".

