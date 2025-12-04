L'olandese in conferenza stampa in vista del GP di Abu Dhabi: "Non siamo stati sempre al top, ma sono orgoglioso per come abbiamo reagito. Proviamo a divertirci fino alla fine". E sull'approccio in vista di questo weekend: "Ho trascorso del tempo con mia figlia e ho dato anche un occhio al GT3 per la prossima stagione". Tutto il fine settimana sarà live su Sky e in streaming su NOW

Max Verstappen ci crede. Il pilota della Red Bull si giocherà questo fine settimana ad Abu Dhabi (weekend tutto live su Sky e in streaming su NOW ), il titolo Mondiale insieme a Lando Norris (leader della classifica piloti) e Oscar Piastri. Di seguito le parole dell'olandese in conferenza stampa prima dell'ultimo GP dell'anno.

Come ti sei preparato per l'ultima gara della stagione?

"Ho trascorso del tempo con mia figlia e ho dato anche un occhio al GT3 per la prossima stagione. Per il resto, l'approccio è sempre lo stesso".

Quali sono stati gli eposidi chiave della tua rimonta nella lotta al titolo?

"Non ho nessun momento in particolare da indicare. Non siamo stati sempre al top, ma sono orgoglioso per come abbiamo reagito. Proviamo a divertirci fino alla fine".

I tuoi amici e i tuoi genitori saranno qui?

"Mia madre resta a casa con i cani, papà sarà in un rally in Africa…".

Hadjar sostituirà Tsunoda l'anno prossimo, che cosa cerchi in un compagno di squadra?

"Da un compagno di squadra mi auguro sempre trasparenza, la capacità di lavorare in gruppo e di far crescere il team. Magari anche simpatico, ma non è detto che poi ci debba essere un rapporto fuori dalla pista, anche se è una cosa comunque auspicabile".