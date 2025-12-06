- 1.G. Russell
- 2.L. Norris
- 3.M. Verstappen
Formula 1, Gp Abu Dhabi: le qualifiche in diretta LIVE da Yas Marina
In pista alle 15 per le qualifiche del GP di Abu Dhabi, ultima e decisiva prova del Mondiale di Formula 1 2025, che vede in lotta per il titolo Norris, Verstappen e Piastri. Chi conquisterà la pole position? Tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW
GP ABU DHABI, QUALIFICHE LIVE ALLE 15 SU SKY
Domenicali: "Sprint e non solo: novità in arrivo nel 2027"
Stefano Domenicali traccia un bilancio della stagione, con uno sguardo al futuro: "Il Mondiale sembrava chiuso in estate in favore di Piastri, poi per Norris. Ora sono in tre a giocarsi il titolo. E' stato un anno straordinario, ma dobbiamo evolverci. Al venerdì non c'è nulla in palio, stiamo pensando di aumentare le Sprint dal 2027 e magari accorciare i weekend. Presenteremo presto le novità concordate con team e piloti per il futuro. Ferrari? C'è tanta pressione, è impossibile parlare da fuori, ma l'azienda ha fiducia in Vasseur e nei piloti". Guarda il video con l'intervista completa
Solo una multa anche per Antonelli, che aveva tamponato in pit lane Tsunoda nel corso delle FP3
Pasticcio al box Mercedes: contatto Antonelli-Tsunoda.
Tsunoda multato per impeding a Norris nelle FP3
Norris, ancora scintille con le Red Bull. Questa volta è quella di Tsunoda...
Prendete appunti e segnate tutti gli orari su Sky di un weekend che si preannuncia epico!
La classifica e i distacchi alla vigilia della gara di Yas Marina
Uno sguardo alla classifica dopo la vittoria di Verstappen a Losail che ha rimandato l'assegnazione del titolo al fine settimana che si è aperto oggi ad Abu Dhabi: qui i punti e i distacchi tra Norris, Max e Piastri.
La lotta Mondiale tra Piastri, Norris e Verstappen. LE CLASSIFICHE DELLA F1
A Norris basta un podio, ma tutto può ancora succedere
Tutto ancora aperto: Norris che avrà un'ultima occasione dopo il primo match point sprecato in Qatar. Ecco cosa dovrà accadere a Yas Marina per assegnare il titolo: le combinazioni per Lando, Verstappen e Piastri.
La storia dei campionati decisi all'ultimo GP
La gara conclusiva del Mondiale assegnerà il titolo piloti 2025: l'ultimo precedente risale al 2021 vede sempre come protagonista Max Verstappen. Ma ti ricordi le altre volte che il Mondiale si è deciso all'ultimo GP dell'anno? SCOPRILI QUI
IL CIRCUITO. Ancora una volta, Abu Dhabi sarà decisiva per il Mondiale piloti. È sfida a tre tra Norris, Verstappen e Piastri. Si corre a Yas Marina: qui tutte le sue principali CARATTERISTICHE.
LE GOMME. Pirelli ha mantenuto la selezione abituale di mescole per l’ultima gara della stagione: ad Abu Dhabi saranno utilizzate C3, C4 e C5. A Yas Marina verrà compiuto anche il primo passo verso la F1 del futuro: qui i dettagli del fornitore unico del Mondiale. I DETTAGLI
'The final countdown', F1 al suo GP decisivo: su Sky ve lo raccontiamo così
La stagione della F1 è al suo ultimo e decisivo atto: chi vincerà il Mondiale tra Norris, Verstappen e Piastri? Entriamo nel vivo dell'adrenalinico fine settimana di Yas Marina con l'imperdibile trailer di Sky Sport F1 curato da Chiara Maucci e Dario Biglino. 'The final countdown' ci fa rivivere in un minuto le fasi salienti di una stagione che non dimenticheremo mai. GUARDA IL VIDEO
Buongiorno e benvenuti alla diretta testuale delle qualifiche del GP di Abu Dhabi, ultimo e decisivo appuntamento del Mondiale F1 2025
La nostra squadra Mondiale per raccontarvi tutto sulla F1
Telecronaca di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara con Davide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box.
Il post GP da non perdere con Race Anatomy
L’approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara, le parole dei protagonisti e i momenti decisivi della stagione.
Le dirette di sabato 6 dicembre sul canale 207
- Ore 12.30: Paddock Live
- Ore 13.10: F2 – Sprint Race
- Ore 14.15: Warm Up
- Ore 14.30: Paddock Live
- Ore 15: F1 – Qualifiche
- Ore 16.15: Paddock Live
- Ore 16.45: Paddock Live Show
Le dirette di domenica 7 dicembre su Sky
- Ore 10.10: F2 – Feature Race
- Ore 12.30: Paddock Live
- Ore 14: F1 - Gara
- Ore 16: Paddock Live
- Ore 16.30: Debriefing
- Ore 17: Notebook
- Ore 17.15: Race Anatomy
Per vedere e rivedere la gara che deciderà il campionato di F1 2025
- Primi passaggi della repliche alle ore: 18.30 e 22 del 7 dicembre
- La gara sarà disponibile anche on demand