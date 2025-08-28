F1, i piloti del Mondiale 2026: le coppie di tutti i team
Con l'annuncio di Bottas e di Perez da parte di Cadillac, va a riempirsi sempre di più la griglia di partenza del 2026, annata nella quale esordiranno i nuovi regolamenti. Qui tutte le line-up al momento confermate. Il Mondiale intanto fa tappa questo weekend in Olanda, tutto live su Sky e in streaming su NOW
- Oscar PIASTRI
- Lando NORRIS
- Charles LECLERC
- Lewis HAMILTON
- Max VERSTAPPEN
- Yuki TSUNODA (da confermare)
- George RUSSELL (da confermare)
- Kimi ANTONELLI (da confermare)
- Fernando ALONSO
- Lance STROLL
- Pierre GASLY
- Franco COLAPINTO (da confermare)
- Esteban OCON
- Oliver BEARMAN
- Isack HADJAR (da confermare)
- Liam LAWSON (da confermare)
- Carlos SAINZ
- Alexander ALBON
- Nico HULKENBERG
- Gabriel BORTOLETO
- Sergio PEREZ
- Valtteri BOTTAS