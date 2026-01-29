Il pilota italiano sul sito della Mercedes racconta: "Abbiamo guardato indietro e capito anche con l'aiuto del mio psicologo cosa è andato bene e cosa è andato male nel 2025. Questo mi ha aiutato a stabilire alcuni obiettivi per il nuovo campionato. Soddisfatto della forza acquisita, cercheremo di assicurarci che sia sempre al 100% di energia".L'INTERVISTA