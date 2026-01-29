- Vuoi vedere la Formula 1? Tutti i 24 Gran Premi della stagione 2026 in diretta esclusiva su Sky: prove libere, qualifiche, sprint race e gare
Test F1 2026 a Barcellona: la quarta giornata in diretta live
In pista al Montmeló per la penultima giornata dello shakedown collettivo che sta permettendo ai team di Formula 1 di mettere da parte i primi km e le prime informazioni verso il Mondiale che scatterà tra poco più di un mese. La Ferrari torna a girare, mentre si attende l'Aston Martin di Newey: squadra arrivata in extremis... . Il campionato avrà inizio nel weekend del 6-8 marzo e sarà live su Sky e in streaming su NOW
Aspettate l'Aston Martin e chi la guiderà oggi? Ecco cosa ci dice Giuliano Duchessa di AutoRace.it: "La prima AstonMartin di Adrian Newey é attesa in pista nelle prossime ore, non è chiaro ancora se tarda mattinata o dal primo pomeriggio".
- "La guiderà Lance Stroll oggi, domani Fernando Alonso".
- Molto lavoro di allestimento è stato svolto in ritardo anche perché Newey ha preso molto tempo per definire concept e sospensioni".
Il neozelandese Liam Lawson è il pilota che sta guidando in questo momento la Racing Bulls
Schede e profili dei piloti Racing Bulls: Lawson e e LindbladVai al contenuto
Torna la Racing Bulls in pista in questo momento
Azione in pista al momento per Mercedes e Racing Bulls
Meglio avere il calendario a portata di mano per i prossimi impegni della Formula 1...
Le prime immagini di Hamilton in pista questa mattina
C'è Hamilton sulla Ferrari in questa mattinata del Day-4 a Barcellona
Sulla Mercedes di Antonelli, ieri il più veloce in pista, monta aero rake (griglie) sulla sua W17
La Haas non scenderà in pista oggi, la rivedremo domani per l'ultimo giorno di attività a Barcellona
Due giri completati da Ferrari, Cadillac e McLaren (che sia ggiunge all'elenco precedente dei team in pista stamattina...)
In pista anche Ferrari e Cadillac, mentre si attende l'Aston Martin (Arrivata ieri sera a Barcellona)
Per la Red Bull ritorno in pista dopo aver saltato la sessione di ieri per l'incidente di Hadjar
Per la Mercedes è l'ultimo giorno di test shakedown
Red Bull e Mercedes in questo momento in pista
Scatta il Day-4 dello shakedown collettivo di Barcellona
Amici di Sky, appassionati di F1, benvenuti o bentornati a Barcellona. Pronti a vivere con voi il Day-4 dello shakedown che anticipa i test ufficiali di febbraio (Bahrain) e l'inizio del Mondiale a marzo (6-8/03 a Melbourne). Qui la cronaca della giornata per entrare nel vivo della stagione della rivoluzione!
La Formula 1 riparte a Barcellona per la quarta e penultima giornata dello shakedown collettivo in Catalunya.
- Torna a girare la Ferrari (presente nel Day-2) e dovrebbe debuttare anche l'Aston Martin di Adrian Newey. Come testimoniato dal post seguente, il team ha fatto ieri il suo arrivo a Barcellona in extremis...
- Semaforo verde alle 9 e bandiera a scacchi alle 18. Una pausa, a metà giornta, dividerà la sessione del mattino da quella del pomeriggio
L'Aston Martin ha fatto il suo arrivo a Barcellona, il team britannico pronto allo shakedown collettivo
Meteo oggi a Barcellona-Montmeló
- 4 °C
- Cielo parzialmente coperto
- Precipitazioni: 10%
- Umidità: 85%
- Vento: 8 km/h
C'è un nuovo numero uno in città. Le emozioni più grandi Lando Norris le ha provate sicuramente ad Abu Dhabi poco più di un mese fa, ma scendere in pista con quel numero stampato sul muso è un sigillo inequivocabile di quanto realizzato. È così ufficialmente iniziata anche l'avventura McLaren di questo 2026, con una monoposto che si è presa il suo tempo per calcare l'asfalto nella forma più vicina possibile a quanto sarà poi a Melbourne, con un muso sottile e ali aggressive - di MARA SANGIORGIO
Test F1, sorprese e ritardi: Mercedes solida, Newey fa attendere l'AstonVai al contenuto
Antonelli: "Ora sono più forte e sicuro"
Il pilota italiano sul sito della Mercedes racconta: "Abbiamo guardato indietro e capito anche con l'aiuto del mio psicologo cosa è andato bene e cosa è andato male nel 2025. Questo mi ha aiutato a stabilire alcuni obiettivi per il nuovo campionato. Soddisfatto della forza acquisita, cercheremo di assicurarci che sia sempre al 100% di energia".L'INTERVISTA
Una McLaren tutta nera (per ora) ha fatto il suo debutto
C'era attesa per la McLaren campione del mondo che ha fatto il suo debutto con il solo iridato Lando Norris (prima volta con il nr. 1) sulla MCL40 dalla livrea quasi del tutto nera (in attesa dell'unveiling in programma il 9 febbraio). E' rimasto invece ai box Pisatri.Qui le FOTO della monoposto di Woking
McLaren tutta nera (per ora) allo shakedown di Barcellona. E Norris con il 'numero 1'Vai al contenuto
La terza giornata scatto dopo scatto
Ieri, nel Day-3, tre bandiere rosse per Audi, Haas e Racing Bulls. Antonelli su Mercedes in grande spolvero, così come Russell. Ferrari e Red Bull non hanno girato e torneranno in pista nelle successive sessioni. Sta arrivando anche l'Aston, mentre la Williams, assente in Catalunya, rassicura i fan sul futuro. Il racconto FOTOGRAFICO della giornata
F1, shakedown collettivo a Barcellona: le FOTO della terza giornata. E il debutto McLarenVai al contenuto
A Barcellona provata l'aerodinamica attiva 'dimezzata'. Come mostra il VIDEO, Leclerc sul rettilineo principale apre solo l'ala anteriore. Questa soluzione intermedia è stata pensata per le condizioni da bagnato: aprire entrambe le ali come su asciutto sarebbe troppo pericoloso, ma affrontare i rettilinei con le ali chiuse non solo costringerebbe i piloti ad avere troppo drag ma soprattutto consumerebbe troppo il plank. Le altezze delle monoposto infatti saranno tarate basandosi sull'apertura delle ali nei rettilinei che, oltre a far andare più veloci le macchine, alleggeriscono carico e consumo del plank - di ANDREA SILLITTI
L'andamento dello shakedown a Montmeló: tutti i RISULTATI
Perché la F1 corre fino al 30 gennaio a Barcellona (a porte chiuse)
Per loro natura, i test privati non consentiranno di osservare al grande pubblico granché dei dettagli della nuove monoposto. Sarà però il primo banco di prova per i team, ognuno dei quali avrà a disposizione tre giorni di lavoro sul tracciato catalano. Sappiamo che la Ferrari girerà con la neonata SF-26 torna in pista il 29 gennaio, mentre la Williams ha annunciato la propria totale assenza da questa tornata di collaudi. Come la Rossa, anche la McLaren ha saltato il Day-1, mentre l'Aston Martin dovrebbe fare il suo debutto oggi.
In cosa consiste lo shakedown collettivo
Cinque giorni a porte chiuse dal 26 gennaio, tre a disposizione di ciascuna squadra. Il via alle 9 e la bandiera a scacchi alle 18 con una pausa a metà giornata. Su Skysport.it vi racconteremo questo primo assaggio di stagione attraverso il nostro liveblog, per raccogliere dettagli e sensazioni, ma anche per riepilogare cosa cambia con il Mondiale che scatta nel weekend 6-8 marzo in Australia
Le 24 gare del Mondiale 2026: tutta la F1 è in diretta su Sky
Da Melbourne a Yas Marina, ecco il calendario completo della prossima stagione con tutte le novità, a cominciare dai primi test anticipati al mese di gennaio (complessivamente le sessioni di test saranno 3): si parte in Australia a inizio marzo. Qui date e orari di tutti i 24 Gran Premi e di tutte le sessioni. CALENDARIO
F1, il calendario del Mondiale 2026Vai al contenuto
Uno sguardo alle 6 tappe per le Sprint del Mondiale 2026 di F1
- Cina (weekend 13-15 marzo)
- Miami (1-3 maggio)
- Canada (22-24 maggio)
- Gran Bretagna (3-5 luglio)
- Olanda (21-23 agosto)
- Singapore (9-11 ottobre)