F1 2026, presentazione Red Bull e Racing Bulls in live streaming
Red Bull e Racing Bulls inaugurano ufficialmente la sua nuova era in Formula 1 con un grande evento negli Stati Uniti, nella sede Ford in Michigan. Dalle 4.00 verranno presentate le livree e gli sponsor della monoposto 2026 di Verstappen e Hadjar, così come quella della Racing Bulls di Lawson e Lindblad.Tutta la nuova stagione di Formula 1 è live su Sky in streaming su NOW
Per Red Bull inizia una nuova era, mentre per Ford è un ritorno vero e proprio in Formula Uno. In Michigan, nella sede del costruttore americano, verranno presentate in grande stile livree e sponsor sia della nuova monoposto di Verstappen e Hadjar che della sorella Racing Bulls.
In un grande evento organizzato negli Stati Uniti per dare ufficialmente il via a quella che è una storia nella storia della rivoluzione regolamentere di questa stagione.
È una Red Bull che diventa grande e più autonoma, la prima vera e propria senza Newey. Tra pochi giorni scenderà infatti in pista con motori sviluppati in casa dalla Red Bull Powertrains a Milton Keynes, con il supporto e il know-how sull'elettrico di Ford e la sua esperienza nel settore automobilistico.
Un passo importante, voluto e caldeggiato fortemente dall'ex team principal Horner, che ha causato non poche frizioni interne nel recente passato.
Per contenuti e forme delle vere RB22 e VCARB03 bisognerà invece aspettare ancora, ma in casa Red Bull non è certo una novità pensando ad altre presentazioni fittizzie.
La passerella americana sarà comunque l'occasione per le nuove foto di famiglia: Verstappen con Hadjar, promosso in prima squadra, Lawson con l'unica faccia nuova della griglia 2026, Lindblad. L'unità, prima della tempesta.
Il cuore della nuova Red Bull
Il campionato 2026 segna una svolta e una rivoluzione in F1 dal punto di vista regolamentare. Ma per Red Bull il cambiamento è ancora più profondo. Per la prima volta dal 2005, anno dell’acquisizione della Jaguar, il team di Milton Keynes andrà in pista con un motore interamente sviluppato in casa. Una scelta importante che nasce dal binomio Ford e Red Bull Powertrains. Qui la PRIMA FOTO del nuovo propulsore
Rivoluzione nella rivoluzione: la prima FOTO del motore Red Bull per il 2026
Manca sempre meno alla 'doppia' presentazione di Red Bull e Racing Bulls da Detroit (Michigan)
Quest'anno c'è Hadjar accanto a Verstappen: i piloti Red Bull
Il quattro volte campione del mondo Max Verstappen da quest'anno ha un nuovo compagno di squadra: Isack Hadjar. Carriera, statistiche e tutto quello che c'è da sapere sulla line-up di Milton Keynes. I PROFILI
Carriera, stagioni e numeri dei piloti Red Bull: i profili di Verstappen e Hadjear
Lindblad (unico rookie 2026) e Lawson: i piloti Racing Bulls
Liam Lawson rappresenta la continuità, Arvid Lindblad la novità per la squadra di Faenza (e unico rookie della stagione): qui statistiche e carriera della line-up 2026 della Racing Bulls. I PROFILI
Schede e profili dei piloti Racing Bulls: Lawson e e Lindblad
La 'macchina del tempo': così era la prima Red Bull
La Red Bull si appresta a presentare negli Usa, quando in Italia saranno le prime ore del mattino del 16 gennaio, la vettura che correrà il Mondiale 2026, che si preannuncia rivoluzionario dal punto di vista tecnico. Ma com'era la prima monoposto della scuderia austriaca? Andiamo a scoprirlo...
Aspettando la nuova Red Bull: com'era la prima della storia in F1? Correva l'anno 2005...
Max Verstappen e Arvid Lindblad (pilota Racing Bulls) sono stati protagonisti di un vero e proprio viaggio nel tempo a bordo di diverse automobili prodotte nell'ultimo secolo da Ford, nuovo partner motoristico della scuderia austriaca in F1. Guarda il VIDEO
Come si chiameranno la nuova Red Bull e la nuova Racing Bulls?
Tra ufficialità e potesi (più o meno probabili) che circolano con insistenza, ecco i nomi delle undici monoposto che vedremo al via da marzo del prossimo Mondiale di F1. SCOPRILI QUI
Mondiale 2026, perché sarà l'anno della rivoluzione in F1
Il 2026 rappresenta un momento cruciale per la Formula 1, che vedrà sia il telaio che le power unit aggiornate, nel più grande cambiamento regolamentare nella storia dello sport. Queste modifiche rivoluzioneranno l’ordine in pista e creeranno nuova emozione, garantendo gare spettacolari.
Sai tutto sulla F1 che scatta a marzo? Le REGOLE sulla nuova era del Mondiale
Telaio monoposto: vetture più agili e reattive
Monoposto più piccole e più leggere: passo ridotto di 200 mm (a 3400 mm), larghezza ridotta di 100 mm (a 1900 mm), larghezza del fondo ridotta di 150 mm e peso minimo diminuito di 30 kg (a 768 kg), tutto progettato per rendere le vetture più agili e reattive.
Aerodinamica, carico ridotto e...
- Ridotto carico aerodinamico: carico aerodinamico complessivo ridotto del circa 15–30% grazie alla rimozione dei tunnel del fondo ad effetto suolo.
- Resistenza aerodinamica ridotta: resistenza aerodinamica complessiva ridotta del 55% per favorire gare più ravvicinate.
- Aerodinamica attiva: ali anteriori e posteriori mobili sostituiscono il Drag Reduction System (DRS) per configurazioni ad alto e basso carico aerodinamico, offrendo maggiore aderenza e velocità dove i piloti ne necessitano maggiormente.
Le gomme
Ruote da 18 pollici confermate, ma pneumatici anteriori più stretti di 25 mm e posteriori di 30 mm, riducendo la resistenza aerodinamica e minimizzando il peso.
Power Unit
- Ripartizione 50/50: passaggio a una potenza bilanciata tra 50% di combustione interna (ICE) e 50% elettrica.
- Ibrido semplificato: eliminazione della MGU-H; potenza della MGU-K aumentata significativamente (da 120 kW a 350 kW) per migliorare sorpassi e velocità nei rettilinei.
- Carburante sostenibile: le vetture utilizzeranno carburanti avanzati sostenibili senza compromettere le prestazioni.
Per il pilota una responsabilità ancora maggiore
Con questa nuova generazione di vetture, i piloti avranno più potere che mai nelle proprie mani. Prendere decisioni critiche su distribuzione, rigenerazione e conservazione dell’energia attribuisce loro una responsabilità ancora maggiore. Capire come gestiranno e utilizzeranno questi nuovi elementi tattici sarà fondamentale nell’assicurare il massimo apprezzamento delle loro abilità e arte nel gareggiare.
La nuova terminologia: overtake mode (modalità sorpasso)
Funzione: consente ai piloti entro un secondo dalla vettura che li precede di utilizzare potenza extra per tentare il sorpasso. Sostituisce il DRS e aiuta nei sorpassi in pista, diventando uno strumento strategico utilizzabile tutto in una volta o distribuito lungo un giro.
Boost Mode (modalità boost)
Funzione: questo è lo strumento azionato dal pilota di distribuzione dell’energia dall’Energy Recovery System (ERS), per essere usato in attacco o difesa a seconda della posizione in pista. Fornisce al pilota la massima potenza dal motore e dalla batteria con la pressione di un pulsante, indipendentemente da dove sia in pista.
Recharge (ricarica)
Funzione: i piloti possono ricaricare la loro batteria con energia recuperata in frenata, al rilascio dell’acceleratore a fine rettilineo e persino in curve dove solo parte della potenza viene utilizzata.
Active Aero (aerodinamica attiva)
Funzione: angoli regolabili dinamicamente degli elementi dell’ala anteriore e posteriore in specifiche sezioni ad alta velocità, con modalità "Curva" e "Rettilineo". Permette adattabilità strategica e massimizza il pieno uso della potenza della vettura attraverso maggiore aderenza alla pista.
Tutto il Mondiale sarà come sempre in diretta su Sky!
Da Melbourne a Yas Marina, ecco il calendario completo della prossima stagione con tutte le novità, a cominciare dai primi test anticipati al mese di gennaio (complessivamente le sessioni di test saranno 3): si parte in Australia a inizio marzo. Qui DATE e ORARIdi tutti i 24 Gran Premi e di tutte le sessioni
F1, il calendario del Mondiale 2026
Sono confermate le 6 Sprint per il 2026: si parte in Cina a marzo per chiudere a Singapore a ottobre, con due gare veloci in Europa a Silverstone e Zandvoort. Qui il CALENDARIO di tutte le gare Sprint del prossimo Mondiale
Il calendario delle Sprint Race per la Formula 1 della prossima stagione
L'ultimo annuncio sui piuloti ha riguardato il passaggio del cinese Zhou dalla Cadillac come riserva. Ma conosci tutte le coppie dei piloti per il Mondiale 2026? ECCO LA LINE-UP DELLA STAGIONE
Cadillac annuncia il pilota di riserva
Red Bull e Racing Bulls alzeranno il sipario questa notte sulla stagione 2026 con la presentazione delle nuove livree: l'evento a Detroit (Michigan) quando in Italia saranno le prime ore del mattino (3.30) e potrete seguirlo in tempo reale su Skysport.it con tutti gli approfondimenti. Il 23 gennaio la nuova Ferrari, il giorno primala Mercedes. McLaren svelerà la vettura 2026 al Bahrain International Circuit, lunedì 9 febbraio.Di seguito il CLAENDARIO COMPLETO