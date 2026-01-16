Red Bull e Racing Bulls inaugurano ufficialmente la sua nuova era in Formula 1 con un grande evento negli Stati Uniti, nella sede Ford in Michigan. Dalle 4.00 verranno presentate le livree e gli sponsor della monoposto 2026 di Verstappen e Hadjar, così come quella della Racing Bulls di Lawson e Lindblad.Tutta la nuova stagione di Formula 1 è live su Sky in streaming su NOW

