Ferrari, ascolta il motore della SF-26: il fire-up della nuova monoposto. VIDEO

FIRE-UP

A pochi giorni dall'appuntamento che ci porterà a scoprire la nuova vettura di Maranello - il 23 gennaio - arriva l'attesa accensione del motore (fire-up) della SF-26. Un 'rito' precampionato che la Scuderia ha come di consueto postato sui propri canali social: ascolta qui il SUONO della power unit che spingerà Leclerc e Hamilton nel 2026. Tutto il Mondiale di F1 è in diretta su Sky e in streaming su NOW

CALENDARIO DELLE PRESENTAZIONI 2026 - TUTTI I GP DELLA NUOVA STAGIONE

Un suono che scalda i tifosi e accende la loro passione. Anche la Ferrari ha effettuato il fire-up del motore che spingerà la nuova monoposto di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, la SF-26, nella nuova stagione di Formula 1. Il 'rito' precampionato che, come di consueto, la Scuderia di Maranello ha diffuso attraverso i propri canali social, anticipa di pochi giorni la presentazione ufficiale in programma il prossimo 23 gennaio.

L'attesa per la presentazione della nuova Ferrari 2026

La Ferrari SF-26 verrà svelata il 23 gennaio attraverso i canali ufficiali della Scuderia di Maranello. Subito dopo la presentazione, la monoposto affronterà il primo shakedown sulla pista di casa a Fiorano, con i 15 km concessi dalla FIA.

 

I prossimi appuntamenti della Ferrari verso il Mondiale 2026

  • 23 gennaio la presentazione per la nuova stagione
  • Dal 26 al 30 gennaio test privati a Barcellona (tre giorni per ogni team)
  • Test in Bahrain precampionato dall’11 al 13 febbraio e dal 18 al 20 febbraio
  • Inizio della stagione di F1: GP Australia nel weekend 6-8 marzo

