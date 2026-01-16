A pochi giorni dall'appuntamento che ci porterà a scoprire la nuova vettura di Maranello - il 23 gennaio - arriva l'attesa accensione del motore (fire-up) della SF-26. Un 'rito' precampionato che la Scuderia ha come di consueto postato sui propri canali social: ascolta qui il SUONO della power unit che spingerà Leclerc e Hamilton nel 2026. Tutto il Mondiale di F1 è in diretta su Sky e in streaming su NOW

