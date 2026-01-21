La vettura 2026 di Leclerc e Hamilton verrà svelata alle 11 di venerdì 23 gennaio: potrete seguire l'evento in diretta tv sui canali 200 e 207 di Sky, in live streaming su Skysport.it e anche sui social di Sky Sport F1. A seguire tutti i dettagli della SF-26 e l'analisi della monoposto che scenderà in pista subito per lo shakedown a Fiorano. L'attesa sta per finire! Il Mondiale ripartirà nel weekend dell'8 marzo in Australia: tutto live su Sky e in streaming su NOW

F1, CALENDARIO PRESENTAZIONI