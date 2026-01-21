Ferrari F1 2026, la presentazione in tv e streaming su Sky e NowLA GUIDA
La vettura 2026 di Leclerc e Hamilton verrà svelata alle 11 di venerdì 23 gennaio: potrete seguire l'evento in diretta tv sui canali 200 e 207 di Sky, in live streaming su Skysport.it e anche sui social di Sky Sport F1. A seguire tutti i dettagli della SF-26 e l'analisi della monoposto che scenderà in pista subito per lo shakedown a Fiorano. L'attesa sta per finire! Il Mondiale ripartirà nel weekend dell'8 marzo in Australia: tutto live su Sky e in streaming su NOW
Sempre più vicino il giorno in cui verrà svelata la Ferrari per il Mondiale 2026: venerdì 23 gennaio conosceremo la SF-26. Si chiama così la vettura di Maranello che sbarcherà nella nuova era della Formula 1 e affidata alla coppia di piloti formata da Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Appuntamento con la nuova Rossa a partire dalle 11 e potrete seguire tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su Skysport.it. La Scuderia di Maranello, per il quarto anno sotto la guida del team principal Fred Vasseur, riparte con l'intento di lasciarsi alle spalle le complicate ultime stagioni.
Dalla presentazione della SF-26 allo shakedown sulla pista di Fiorano
La vettura, che vedremo subito in pista a Fiorano per lo shakedown, sarà poi protagonista assieme alle altre dei test pre-campionato. E poi sarà Mondiale! Il campionato ripartirà nel weekend dell'8 marzo in Australia: live su Sky e in streaming su NOW
Come seguire la presentazione della nuova Ferrari live su Sky
- Dalle 11 il via alla diretta Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 24, dove non mancheranno commenti e analisi appena verranno tolti i veli dalla SF-26.
- L'evento, come detto, sarà visibile anche in live streaming su Skysport.it e sui nostri canali social.
- Su Skysport.it, inoltre, subito dopo l'unveiling tutte le foto, i video, i dettagli tecnici della monoposto e gli approfondimenti.
I prossimi appuntamenti della Ferrari verso il Mondiale 2026
- Dal 26 al 30 gennaio test privati a Barcellona (tre giorni per ogni team).
- Test in Bahrain precampionato dall’11 al 13 febbraio e dal 18 al 20 febbraio.
- Inizio della stagione di F1: GP Australia nel weekend 6-8 marzo.