F1, presentazione Red Bull: la prima FOTO del motore per il Mondiale 2026

CUORE RB
FOTO da @redbullracing X

Il campionato 2026 segna una svolta e una rivoluzione in F1 dal punto di vista regolamentare. Ma per Red Bull il cambiamento è ancora più profondo. Per la prima volta dal 2005, anno dell’acquisizione della Jaguar, il team di Milton Keynes andrà in pista con un motore interamente sviluppato in casa. Una scelta importante che nasce dal binomio Ford e Red Bull Powertrains

F1, LA PRESENTAZIONE DI RED BULL E RACING BULLS IN LIVE STREAMING

Red Bull, la prima FOTO del motore 2026

CUORE RB

Il campionato 2026 segna una svolta e una rivoluzione in F1 dal punto di vista regolamentare. Ma...

