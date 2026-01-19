Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

F1, lo sguardo di Ocon dopo aver visto per la prima volta la nuova Haas VF-26

NUOVA HAAS

Può uno sguardo far capire cosa attenderci dalla nuova livrea della Haas? Sembra proprio di sì stando al post del team statunitense che mostra l'espressione da 'colpo di fulmine' del pilota Esteban Ocon. Ma l'attesa sta per finire per tutti gli appassionati: oggi alle 14 conosceremo i colori della vettura 2026. Il Mondiale di F1 live da marzo su Sky e in streaming su NOW

F1, IL CALENDARIO DELLE PRESENTAZIONI 2026

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

Tra rivoluzione e incertezze, che Ferrari sarà

Leo Turrini

Ferrari, acceso il motore della SF-26: ASCOLTALO

FIRE-UP

A pochi giorni dall'appuntamento che ci porterà a scoprire la nuova vettura di Maranello - il 23...

Ferrari, Adami non è più l'ingegnere di Hamilton

L'ANNUNCIO

Adami non sarà più l'ingegnere di pista di Hamilton. Il comunicato del team spiega che "ha...

Lawson: "Più motivato che mai". E Lindblad...

RACING BULLS

Il neozelandese Lawson suona la carica per Racing Bulls in occasione della presentazione della...

Mekies: "Una livrea che celebra spirito Red Bull"

TEAM PRINCIPAL

Le parole del team principal durante la presentazione a Detroit: "Il 2026 segna l'inizio di una...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS