Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

F1 2026, cambio per la Safety Car: Mercedes unico fornitore. Addio Aston Martin

la novità

Mercedes sarà l'unico fornitore di Safety e Medical car di Formula 1 nel Mondiale 2026. Aston Martin ha infatti deciso di non prolungare l'accordo quinquennale scaduto per condividere il ruolo con il costruttore tedesco. La stagione scatta a marzo in Australia: live su Sky e in streaming su NOW

IL CALENDARIO DEL MONDIALE DI F1 2026

Mercedes sarà l'unico fornitore di Safety Car e Medical Car di Formula 1 in questa stagione, dopo che Aston Martin ha deciso di non prolungare un accordo quinquennale scaduto per condividere il ruolo con il costruttore tedesco.

Formula 1 2024: Brazilian GP

"L'accordo di Aston Martin con la Formula 1 per la fornitura della Safety Car e Medical car ufficiale della FIA si è concluso alla fine della stagione 2025", ha dichiarato lunedì la casa automobilistica britannica. Come riportato altresì dall'agenzia Reuters, un portavoce ha confermato che l'accordo non verrà rinnovato. Mercedes e Aston Martin si sono divise i compiti in gara dal 2021, con quest'ultima che di recente ha fornito una safety car Vantage S con motore V8 biturbo da 4,0 litri e un SUV DBX707 come Safety. La stagione 2026 inizierà in Australia l'8 marzo.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

Gene Haas: "Il pre campionato già fondamentale"

MONDIALE 2026

Gene Haas, fondatore del team, nel giorno della presentazione della VF-26: "Pre campionato già...

Ocon, il 'colpo di fulmine' guardando la VF-26

NUOVA HAAS

Può uno sguardo far capire cosa attenderci dalla nuova Haas? Sembra proprio di sì stando al post...

Tra rivoluzione e incertezze, che Ferrari sarà

Leo Turrini

Ferrari, acceso il motore della SF-26: ASCOLTALO

FIRE-UP

A pochi giorni dall'appuntamento che ci porterà a scoprire la nuova vettura di Maranello - il 23...

Ferrari, Adami non è più l'ingegnere di Hamilton

L'ANNUNCIO

Adami non sarà più l'ingegnere di pista di Hamilton. Il comunicato del team spiega che "ha...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS