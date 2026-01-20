Mercedes sarà l'unico fornitore di Safety e Medical car di Formula 1 nel Mondiale 2026. Aston Martin ha infatti deciso di non prolungare l'accordo quinquennale scaduto per condividere il ruolo con il costruttore tedesco. La stagione scatta a marzo in Australia: live su Sky e in streaming su NOW

Mercedes sarà l'unico fornitore di Safety Car e Medical Car di Formula 1 in questa stagione, dopo che Aston Martin ha deciso di non prolungare un accordo quinquennale scaduto per condividere il ruolo con il costruttore tedesco.

"L'accordo di Aston Martin con la Formula 1 per la fornitura della Safety Car e Medical car ufficiale della FIA si è concluso alla fine della stagione 2025", ha dichiarato lunedì la casa automobilistica britannica. Come riportato altresì dall'agenzia Reuters, un portavoce ha confermato che l'accordo non verrà rinnovato. Mercedes e Aston Martin si sono divise i compiti in gara dal 2021, con quest'ultima che di recente ha fornito una safety car Vantage S con motore V8 biturbo da 4,0 litri e un SUV DBX707 come Safety. La stagione 2026 inizierà in Australia l'8 marzo.