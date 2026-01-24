Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Shakedown Ferrari SF-26, primo assaggio di aerodinamica attiva. VIDEO

LA F1 CHE CAMBIA
©IPA/Fotogramma

Nel corso dei primi chilometri della SF-26 in pista a Fiorano, abbiamo avuto modo di vedere per la prima volta l'aerodinamica attiva che caratterizza il nuovo regolamento tecnico. Ecco il video in cui le ali anteriori e posteriori diventano 'mobili'

PRESENTAZIONE FERRARI SF-26, LA RICOSTRUZIONE DELLA GIORNATA

Areodinamica attiva e nuovo regolamemto tecnico della Formula 1 che si appresta a vivere la sua stagione della 'rivoluzione'. Un assaggio lo abbiamo avuto nello shakedown della nuova Ferrari SF-26 a Fiorano, con il video sottostante che mostra cos'è in pratica l'aerodinamica attiva che prende il posto del DRS. Qui, oltre alle immagini, una guida utile per punti al fine di comprenderla meglio.

Aerodinamica, carico ridotto e non solo nel 2026

  • Ridotto carico aerodinamico: carico aerodinamico complessivo ridotto del circa 15–30% grazie alla rimozione dei tunnel del fondo ad effetto suolo.
  • Resistenza aerodinamica ridotta: resistenza aerodinamica complessiva ridotta del 55% per favorire gare più ravvicinate.
  • Aerodinamica attiva: ali anteriori e posteriori mobili sostituiscono il Drag Reduction System (DRS) per configurazioni ad alto e basso carico aerodinamico, offrendo maggiore aderenza e velocità dove i piloti ne necessitano maggiormente.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

SF-26 a Fiorano: il battesimo della sostanza

ferrari

Il debutto della nuova Ferrari segna una netta discontinuità con la gestione comunicativa delle...

Vasseur: "Team allineato e unito più che mai"

ferrari

Il team principal della Ferrari dopo la presentazione della SF-26: "Questa vettura è il risultato...

Hamilton: "Il 2026 una sfida enorme per tutti"

ferrari

Il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton ha parlato dopo la presentazione della nuova...

Leclerc: "La gestione dell'energia sarà decisiva"

ferrari

Il pilota monegasco della Ferrari ha parlato dopo la presentazione della SF-26, la monoposto...

Ferrari, svelata la SF-26: abitacolo tutto bianco

NUOVA ROSSA

Svelata la nuova Ferrari: abitacolo bianco stile ‘312’ e una filosofia che appare già precisa per...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS