Shakedown Ferrari SF-26, primo assaggio di aerodinamica attiva. VIDEOLA F1 CHE CAMBIA
Nel corso dei primi chilometri della SF-26 in pista a Fiorano, abbiamo avuto modo di vedere per la prima volta l'aerodinamica attiva che caratterizza il nuovo regolamento tecnico. Ecco il video in cui le ali anteriori e posteriori diventano 'mobili'
PRESENTAZIONE FERRARI SF-26, LA RICOSTRUZIONE DELLA GIORNATA
Areodinamica attiva e nuovo regolamemto tecnico della Formula 1 che si appresta a vivere la sua stagione della 'rivoluzione'. Un assaggio lo abbiamo avuto nello shakedown della nuova Ferrari SF-26 a Fiorano, con il video sottostante che mostra cos'è in pratica l'aerodinamica attiva che prende il posto del DRS. Qui, oltre alle immagini, una guida utile per punti al fine di comprenderla meglio.
Aerodinamica, carico ridotto e non solo nel 2026
- Ridotto carico aerodinamico: carico aerodinamico complessivo ridotto del circa 15–30% grazie alla rimozione dei tunnel del fondo ad effetto suolo.
- Resistenza aerodinamica ridotta: resistenza aerodinamica complessiva ridotta del 55% per favorire gare più ravvicinate.
- Aerodinamica attiva: ali anteriori e posteriori mobili sostituiscono il Drag Reduction System (DRS) per configurazioni ad alto e basso carico aerodinamico, offrendo maggiore aderenza e velocità dove i piloti ne necessitano maggiormente.