Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

F1, Bottas nel primo giorno del test shakedown a Barcellona: ""Mi piace tutto di Cadillac"

NUOVA STAGIONE

Il pilota della Cadillac sulla prima giornata dello shakedown collettivo in Catalunya: "Mattinata fredda nel Day-1.  Le performance non dicono nulla ancora ma la cosa importante era fare vari run per cominciare a capire la macchina e farla funzionare". Il Mondiale scatterà dal 6-8 marzo in Australia: tutto il campionato sarà live su Sky e in streaming su NOW

DAY-1 SHAKEDOWN BARCELLONA: LA DIRETTA

"Bello essere tornato. Addirittura con un nuovo team alla prima esperienza in pista. È una situazione unica, bello essere tornati. Le performance non dicono nulla ancora ma la cosa importante era fare vari run per cominciare a capire la macchina e farla funzionare". Sono le parle dei Vallteri Bottas della Cadillac, nel primo giorno dello shakedow collettivo a Barcellona. "Che tipo di team ho trovato? Mi sta piacendo veramente tutto. Vedono tutto con occhi nuovi, da diverse angolazioni. Hanno lavorato tanto per essere qui, partendo da zero. Una sfida più difficile rispetto a qualsiasi altro team", ha aggiunto.

Bottas sulle nuove regole: "Cambiato tanto, una sfida per tutti"

"Sicuramente tantissime differenze con il passato, specialmente nelle curve ad alta velocità in cui abbiamo meno carico e il comportamento della Power Unit in uscita. Poi per Ferrari (motore Cadillac, ndr) è il primo vero e proprio giorno di uscita in pista e le PU hanno bisogno di essere testate. Una sfida per tutti i team. La priorità per ora è portare a casa più giri possibili in questi giorni e costruire un pacchetto affidabile per la prima gara stagionale", ha concluso Bottas.

 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

F1 in pista a Barcellona: shakedown LIVE

live DAY-1

Squadre in pista per cinque giornate di uno shakedown collettivo prima dei test ufficiali in...

F1, test Barcellona: il programma dal 26 al 30/01

LA GUIDA

Team in pista per cinque giornate di test privati (più precisamente uno shakedown collettivo)...

Kimi Antonelli tedoforo per Milano-Cortina

f1 e olimpiadi

Dalla Formula 1 alle Olimpiadi: oggi Kimi Antonelli ha portato la fiamma olimpica a Palmanova in...

Leclerc calciatore per un giorno: partita a Monaco

TRA F1&CALCIO

Dopo essere sceso in pista ieri a Fiorano con la nuova Ferrari SF-26, oggi Charles Leclerc è...

Haas, ecco la VF-26 in azione: shakedown a Fiorano

i primi giri

Un giorno dopo la Ferrari, questa mattina la Haas è scesa in pista a Fiorano. Oliver Bearman ha...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS