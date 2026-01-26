Il pilota della Cadillac sulla prima giornata dello shakedown collettivo in Catalunya: "Mattinata fredda nel Day-1. Le performance non dicono nulla ancora ma la cosa importante era fare vari run per cominciare a capire la macchina e farla funzionare". Il Mondiale scatterà dal 6-8 marzo in Australia: tutto il campionato sarà live su Sky e in streaming su NOW

"Bello essere tornato. Addirittura con un nuovo team alla prima esperienza in pista. È una situazione unica, bello essere tornati. Le performance non dicono nulla ancora ma la cosa importante era fare vari run per cominciare a capire la macchina e farla funzionare". Sono le parle dei Vallteri Bottas della Cadillac, nel primo giorno dello shakedow collettivo a Barcellona. "Che tipo di team ho trovato? Mi sta piacendo veramente tutto. Vedono tutto con occhi nuovi, da diverse angolazioni. Hanno lavorato tanto per essere qui, partendo da zero. Una sfida più difficile rispetto a qualsiasi altro team", ha aggiunto.

Bottas sulle nuove regole: "Cambiato tanto, una sfida per tutti"

"Sicuramente tantissime differenze con il passato, specialmente nelle curve ad alta velocità in cui abbiamo meno carico e il comportamento della Power Unit in uscita. Poi per Ferrari (motore Cadillac, ndr) è il primo vero e proprio giorno di uscita in pista e le PU hanno bisogno di essere testate. Una sfida per tutti i team. La priorità per ora è portare a casa più giri possibili in questi giorni e costruire un pacchetto affidabile per la prima gara stagionale", ha concluso Bottas.