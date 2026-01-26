"E' stata una buona giornata. C’è un incredibile ammontare di lavoro per tutti i team da fare. Abbiamo girato sabato a Fiorano e già la squadra era pronta questa mattina per scendere in pista qui a Barcellona. Ogni volta che giriamo scopriamo qualcosa di nuovo". Parola di Ayao Komatsu, team principal della Haas, sulla prima giornata dello shakedown collettivo a Barcellona. "Enorme lavoro di progettazione e arrivare qui con tutto finito è soddisfacente - ha aggiunto -. Stiamo scoprendo ora, correndo, le problematiche. Ma siamo qui per questo. Immagazzinando dati, sappiamo come e dove risolvere. Enorme lavoro con i piloti che si confrontano con gli ingegneri per lavorare insieme e migliorare tutto. Una sfida estrema quest’anno. Sarà interessante per tutti credo. I piloti con questo cambio regolamentare hanno avuto ancora più influenza nei discorsi con gli ingegneri".