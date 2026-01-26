Offerte Sky
F1, Ocon (Haas) nel primo giorno dello shakedown a Barcellona: "Capire i punti deboli"

HAAS

Il pilota francese indica la strada da seguire verso l'inizio del Mondiale: "L’obiettivo è imparare e capire i punti deboli della macchina per indirizzare al meglio gli sviluppi e lavorare nella giusta direzione e investire le risorse nei punti giusti. Stiamo mettendo tutto insieme e avremo l’opportunità di andare in Bahrain con i progressi già effettuati". Il Mondiale scatterà dal 6-8 marzo in Australia: tutto il campionato sarà live su Sky e in streaming su NOW

DAY-1 SHAKEDOWN BARCELLONA: LA DIRETTA

"Sforzo incredibile del team per mettere la macchina in pista già da questa mattina alle 9. Stavamo aspettando che le condizioni della pista migliorassero un po’ prima di scendere perché volevamo che tutto fosse perfetto. Abbiamo già fatto qualche giro a Fiorano quest’anno, ma la nostra gente ha letteralmente scalato le montagne per darci questa macchina. L’obiettivo era imparare, chiaramente. Stiamo seguendo il programma, molto serrato in queste giornate di vere giornate di guida. Abbiamo più giorni del solito ed è una buona cosa". Così Ocon nel primo giorno dello shakedown collettivo della F1 a Barcellona. Il pilota Haas ha poi aggiunto: "E' molto diverso e complicato guidare queste nuove macchine. Ho fatto molte ore di simulatore prima di iniziare. Siamo focus su questo ed è chiaro cosa dobbiamo fare ma è molto complicato. Spero che sia lo stesso per tutti, siamo tutti sulla stessa barca".

Ocon: "Dobbiamo imparare e capire i punti deboli"

"L’obiettivo è imparare e capire i punti deboli della macchina per indirizzare al meglio gli sviluppi e lavorare nella giusta direzione e distribuire le risorse nei punti giusti. Stiamo mettendo tutto insieme e avremo l’opportunità di andare in Bahrain con i progressi già effettuati", ha concluso il francese.

