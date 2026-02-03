Offerte Sky
F1, Jack Doohan in Haas: scelto come pilota di riserva

UFFICIALE

Dopo l'esperienza in Alpine, l'avvicendamento con Colapinto e la recente rescissione del contratto con il team francese, il pilota australiano inizia una nuova avventura. Sarà sempre riserva, ma passa alla Haas. Il Mondiale di F1 sarà live da marzo su Sky e in streaming su NOW

IL CALENDARIO DEL MONDIALE DI F1 2026

"Siamo entusiasti di annunciare l'ingaggio dell'australiano Jack Doohan come nostro pilota di riserva ufficiale per la stagione 2026 Il team avrà ora due piloti nel ruolo di riserva, Jack si unisce a Ryo Hirakawa". Con questo messaggio sui social, la Haas ha annunciato l'arrivo del pilota australiano nel proprio team. Doohan ha da poco rescisso il suo contratto con Alpine, squadra con la quale ha trascorso gli ultimi mesi, sempre da riserva, dopo essere stato sostituito da Colapinto nel ruolo di titolare.

