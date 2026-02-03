Il progettista e team principal dell'Aston Martin, attraverso il sito ufficiale del team, racconta i suoi ultimi dieci mesi di lavoro per dare alla luce l'AMR26: "Con tante novità, difficile dire che una filosofia o l'altra è giusta. Abbiamo scelto una strada, e l direzione che abbiamo intrapreso potrebbe certamente essere interpretata come aggressiva". Il Mondiale di F1 sarà live da marzo su Sky e in streaming su NOW IL CALENDARIO DEL MONDIALE DI F1 2026

"Abbiamo esaminato attentamente le normative e ciò che crediamo di voler ottenere dal punto di vista del campo di flusso per adattarci ad esse, e da lì abbiamo iniziato a sviluppare una geometria che tenta di creare i campi di flusso che desideriamo. È un approccio molto olistico...". Sono le parole di Adrian Newey, progettista e team principal dell'Aston Martin, che sul sito ufficiale della squadra britannica ha raccontato i mesi di lavoro che hanno portato alla nascita della nuova monoposto AMR26. "In verità - ha aggiunto sulla nuova era della F1 - con un insieme di normative completamente nuove, nessuno è mai sicuro di quale sia la filosofia giusta".

Anche tu? Il più grande progettista di questo sport?

"Anche io [sorride]. Non siamo certi di quale sia la migliore interpretazione del regolamento e quindi la migliore filosofia da seguire. A causa dei tempi stretti, abbiamo deciso una direzione particolare ed è quella che abbiamo seguito. Se si rivelerà quella giusta o meno, solo il tempo lo dirà. Ma bisogna scegliere la propria strada e percorrerla".

Si tratta quindi di un'interpretazione aggressiva delle regole?

"Non considero mai nessuno dei miei progetti come aggressivo. Mi limito a procedere e a perseguire quella che riteniamo essere la direzione giusta. La direzione che abbiamo intrapreso potrebbe certamente essere interpretata come aggressiva. Ha parecchie caratteristiche che non sono state necessariamente realizzate prima. Questo lo rende aggressivo? Forse sì. Forse no".

Di quali aspetti dell'auto sei più soddisfatto?

"È una domanda che mi viene posta spesso. Onestamente non ho una parte preferita. Per me, il design di un'auto riguarda il pacchetto. Non c'è un singolo componente che possa fare la differenza. È il modo in cui tutti questi componenti si uniscono. È il modo in cui interagiscono tra loro per creare un'auto che funziona in armonia con il guidatore e che si comporta in modo aerodinamico, meccanico e in termini di dinamica del veicolo".

Puoi spiegare meglio l'approccio progettuale?

"Si inizia con il packaging complessivo della vettura: dove si sviluppa l'auto lungo il passo, dove sono trasportate le masse principali. Poi si passa alle sospensioni anteriori e posteriori, che svolgono entrambe un ruolo molto importante nella manipolazione del campo di flusso. Ci sono l'alettone anteriore e la forma del muso, che quest'anno sono leggermente diversi. Si prosegue con le fiancate e il trattamento del posteriore della vettura, che è certamente diverso da quanto fatto in precedenza".