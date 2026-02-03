Offerte Sky
Mercedes, Wolff: "La nostra Power Unit è legale, gli altri si diano una mossa"

MERCEDES

Il team principal della Mercedes respinge le accuse di alcuni team avversari sulla legalità della Power Unit Mercedes: "Gli altri si diano una mossa". Il Mondiale di F1 sarà live da marzo su Sky e in streaming su NOW

IL CALENDARIO DEL MONDIALE DI F1 2026

"La nostra Power Unit è legale, è in linea con quanto scritto sui regolamenti, con i controlli e le misure previste". Sono le parole di Toto Wolff, team principal della Mercedes, alla vigilia del suo primo incontro stagionale con i media, in occasione del lancio ufficiale della nuova W17. Wolff ha respinto con forza le accuse rivolte alla nuova Power Unit della scuderia: "La comunicazione con la Fia è stata molto positiva dall'inizio, sia rapporto di compressione che su altri aspetti. E' un'area dove è tutto chiaro, sia cosa dicono i regolamenti, sia le procedure applicate su qualsiasi motore, anche al di fuori della F1. Perciò datevi una mossa”, ha aggiunto rivolgendosi chiaramente agli avversari che hanno avanzato i sospetti.

I dubbi degli avversari e il "rapporto di compressione"

I dubbi attorno al lavoro della Mercedes e alla Power Unit nata a Brixworth nascono e vertono attorno al rapporto di compressione. Ovvero, il motore Mercedes sarebbe in grado di superare il valore massimo di 16:1 voluto dal regolamento quando la macchina è in funzione. Di qui i sospetti sulla sua legittimità.

