"La nostra Power Unit è legale, è in linea con quanto scritto sui regolamenti, con i controlli e le misure previste". Sono le parole di Toto Wolff, team principal della Mercedes, alla vigilia del suo primo incontro stagionale con i media, in occasione del lancio ufficiale della nuova W17. Wolff ha respinto con forza le accuse rivolte alla nuova Power Unit della scuderia: "La comunicazione con la Fia è stata molto positiva dall'inizio, sia rapporto di compressione che su altri aspetti. E' un'area dove è tutto chiaro, sia cosa dicono i regolamenti, sia le procedure applicate su qualsiasi motore, anche al di fuori della F1. Perciò datevi una mossa”, ha aggiunto rivolgendosi chiaramente agli avversari che hanno avanzato i sospetti.