Lando Norris è chiamato a difendere il suo titolo di Campione del Mondo di Formula 1 nel 2026, anche se i nuovi regolamenti tecnici promettono di stravolgere il motorsport. Il pilota inglese, però, sembra entusiasta dei cambiamenti sulle nuove macchine. Alla BBC , infatti, Norris ha detto: " Vedremo più caos nelle gare , un pilota dovrà essere un po' più consapevole di tutte le diverse situazioni che possono verificarsi. E questo accadrà per tutto l'anno, direi. Si darà più importanza alla capacità dei piloti di controllare tutte queste novità . Le auto nuove sembrano sicuramente più potenti e veloci sul rettilineo. La sfida più grande al momento è la gestione della batteria e sapere come utilizzarla al meglio. In un mondo perfetto, probabilmente non avrei questi pensieri in un'auto da corsa, ma è la F1 . A volte si affrontano queste sfide diverse".

Norris: "In F1 devi essere vicino alla perfezione"

Le novità in pista non distolgono Norris dall'obiettivo di confermarsi Campione del Mondo, dopo il successo dello scorso anno: "Se non dovessi raggiungere un altro traguardo, avrò sempre qualcosa di cui andare fiero. Se non altro, l'anno scorso mi è piaciuto molto e ovviamente vorrei tanto ripeterlo. So che ci sono ancora aspetti in cui non sono al livello che dovrei essere - ed è comunque un buon livello - ma quando combatti contro questi ragazzi, devi essere vicino alla perfezione. La mia motivazione per vincere è esattamente la stessa. Non ho assolutamente perso nulla e, semmai, penso di avere più fiducia in me stesso".