F1, Lando Norris: "Titolo mondiale il sogno di una vita, voglio migliorare"

Intervista
©Ansa

In un'intervista concessa alla BBC, Lando Norris ha espresso i suoi primi pensieri sulle modifiche regolamentari che cambieranno lo scenario della Formula 1 nel 2026. Il Campione del Mondo in carica, inoltre, ha parlato anche delle sue ambizioni per il futuro

F1 2026, IL CALENDARIO DELLE PRESENTAZIONI

Lando Norris è chiamato a difendere il suo titolo di Campione del Mondo di Formula 1 nel 2026, anche se i nuovi regolamenti tecnici promettono di stravolgere il motorsport. Il pilota inglese, però, sembra entusiasta dei cambiamenti sulle nuove macchine. Alla BBC, infatti, Norris ha detto: "Vedremo più caos nelle gare, un pilota dovrà essere un po' più consapevole di tutte le diverse situazioni che possono verificarsi. E questo accadrà per tutto l'anno, direi. Si darà più importanza alla capacità dei piloti di controllare tutte queste novità. Le auto nuove sembrano sicuramente più potenti e veloci sul rettilineo. La sfida più grande al momento è la gestione della batteria e sapere come utilizzarla al meglio. In un mondo perfetto, probabilmente non avrei questi pensieri in un'auto da corsa, ma è la F1. A volte si affrontano queste sfide diverse".

Norris: "In F1 devi essere vicino alla perfezione"

Le novità in pista non distolgono Norris dall'obiettivo di confermarsi Campione del Mondo, dopo il successo dello scorso anno: "Se non dovessi raggiungere un altro traguardo, avrò sempre qualcosa di cui andare fiero. Se non altro, l'anno scorso mi è piaciuto molto e ovviamente vorrei tanto ripeterlo. So che ci sono ancora aspetti in cui non sono al livello che dovrei essere - ed è comunque un buon livello - ma quando combatti contro questi ragazzi, devi essere vicino alla perfezione. La mia motivazione per vincere è esattamente la stessa. Non ho assolutamente perso nulla e, semmai, penso di avere più fiducia in me stesso".

