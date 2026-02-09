Öhlins , leader globale nella tecnologia delle sospensioni ad alte prestazioni, fornirà gli ammortizzatori al Team Cadillac di Formula 1 per l’intera stagione 2026 di Formula 1. La vettura della squadra americana sarà equipaggiata con ammortizzatori Öhlins sia all’anteriore sia al posteriore , frutto di uno sforzo coordinato e pluriennale volto a sviluppare, testare e perfezionare queste componenti in vista della stagione inaugurale del team. Per Cadillac e Öhlins, due brand che condividono qualità, prestazioni e innovazione, la collaborazione si è rivelata naturale fin dall’inizio.

Nick Chester, Chief Technical Director, Cadillac Formula 1 Team

"Abbiamo collaborato con Öhlins fin dalle fasi iniziali di progettazione della prima vettura del Team Cadillac di Formula 1. Le prestazioni e la qualità degli ammortizzatori Öhlins sono eccellenti e non vediamo l’ora di correre e crescere insieme". I primi prototipi degli ammortizzatori anteriori e posteriori sono stati sviluppati nel 2024, seguiti da una serie di unità pre-produzione. Da allora, i team di ingegneri di Öhlins e Cadillac hanno lavorato fianco a fianco, testando, perfezionando e migliorando ogni componente fino ad arrivare all’attuale concetto di ammortizzatore definitivo. Sfruttando la tecnologia degli ammortizzatori Öhlins, già collaudata in gara, le sospensioni della vettura sono progettate per integrarsi perfettamente con la dinamica del veicolo e supportare la piattaforma aerodinamica. Il risultato è un telaio stabile ma reattivo, capace di garantire prestazioni precise anche nelle condizioni estreme della Formula 1, consentendo così alla monoposto di mantenere velocità elevate senza perdere aderenza o controllo. Ulteriori test sono previsti in vista della gara inaugurale della stagione 2026 a Melbourne. Questa fase finale è dedicata alla messa a punto degli ammortizzatori per garantire il massimo livello di sicurezza, affidabilità e prestazioni in occasione del debutto di Cadillac.