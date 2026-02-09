"Arriviamo al Mondiale 2026 come campioni e sono entusiasta di vedere cosa possiamo ottenere in questa nuova era, non vedo l’ora di cominciare. Se potessi, vorrei già essere in Australia". Così Lando Norris , campione in carica della Formula 1, nel giorno in cui la McLaren ha svelato la livrea della nuova monoposto. Il britannico ha ripercorso durante la presentazione anche alcuni momenti della scorsa stagione: "Quando guardi alla fine, al GP di Abu Dhabi ovviamente, ma anche quando ripenso a tutta la stagione, al viaggio che è stato. Tanti momenti straordinari, ma anche alcuni non buoni. Però bello guardare indietro a un anno così speciale".

Piastri (ri)lancia la sfida: "Pronto per ripartire, mi sento più forte che mai"

"È stato bello tornare a casa e vedere la mia famiglia, i miei amici, godermi anche un paio di settimane extra di estate. Quindi sono ricaricato e pronto per ripartire", ha invece detto il compagno di squadra Oscar Piastri, che lo scorso anno sembrava destinato a vincere il titolo. L'australiano è carico per il nuovo campionato: "Abbiamo una grande sfida davanti con i nuovi regolamenti, ma arrivo quest'anno con molta positività e pronto ad affrontare frontalmente questa nuova era. Abbiamo imparato molto l'anno scorso, mi sento più forte che mai".