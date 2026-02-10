Il pilota della Mercedes ha avuto un incidente senza conseguenze fisiche lo scorso sabato sera, nei pressi della sua abitazione a San Marino. L'auto ha urtato contro il guard rail, senza coinvolgere altri veicoli. Antonelli sarà regolarmente in Bahrain, per i test che cominciano mercoledì 11 febbraio

Il pilota Mercedes Kimi Antonelli - secondo quanto riportato da Roberto Chinchero su motorsport.com - sabato sera ha avuto un incidente stradale nei pressi della sua abitazione a San Marino senza conseguenze fisiche. L'incidente è avvenuto lungo la superstrada in località Serravalle. La sua macchina - una AMG GT 63 PRO 4MATIC+ “Motorsport Collectors Edition” - ha urtato contro il guard rail, senza il coinvolgimento di altri veicoli. La Mercedes ha confermato l'accaduto attraverso una nota ufficiale: "Lo scorso sabato sera, nei pressi della sua abitazione a San Marino, Kimi è stato coinvolto in un incidente stradale. La polizia è intervenuta sul posto, dopo essere stata chiamata da Kimi. La sua è stata l'unica auto coinvolta e, sebbene il veicolo abbia riportato dei danni, Kimi è rimasto completamente illeso". Kimi Antonelli sarà regolarmente in Bahrain per i test, che cominceranno nella giornata di mercoledì 11 febbraio.