Marc Hynes, ex manager di Hamilton, diventa Chief Racing Officer in Cadillac

Formula 1
Dopo la separazione da Lewis Hamilton, lo storico manager Marc Hynes passa ufficialmente in Cadillac come Chief Racing Officer. Nel nuovo team statunitense si occuperà della gestione delle operazioni sportive e dello sviluppo dei talenti. Tutti i dettagli e il comunicato ufficiale

E DOMANI INIZIANO I TEST IN BAHRAIN LIVE SU SKY: IL PROGRAMMA

Marc Hynes, lo storico manager di Lewis Hamilton da cui si è separato la settimana scorsa, resta in Formula 1, sponda Cadillac. E' arrivata l'ufficialità del team statunitense, che ha annunciato il britannico come Chief Racing Officer. In parole povere, a lui spetterà il compito di fare da 'ponte' tra piloti e ingegneri, di supervisionare le operazioni sportive e di sviluppare i talenti.

Il comunicato del team

"Cadillac è lieta di annunciare la nomina di Marc Hynes come Chief Racing Officer, mentre la squadra si prepara per la sua stagione di debutto in Formula 1. Nella sua nuova posizione, Hynes lavorerà per garantire le massime prestazioni in tutte le operazioni di gara del team. Ricoprirà un ruolo centrale nell'allineamento dei piloti e dei gruppi di ingegneria, snellendo i processi e rafforzando la collaborazione tra i dipartimenti tecnico e sportivo per offrire un ambiente di squadra efficiente, competitivo e disciplinato. Hynes gestirà il programma piloti di Cadillac, che include i piloti ufficiali Valtteri Bottas e Sergio Perez, il pilota di riserva Zhou Guanyu e il collaudatore Colton Herta. Hynes entra a far parte del team con una vasta esperienza sia come pilota professionista che come figura stimata nel management dei piloti, offrendo un mix unico di visione competitiva e leadership mentre la squadra entra in Formula 1".

