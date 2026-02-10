I team in pista a Sakhir per una doppia tornata di test precampionato: sei giorni in totale. dall'11 al 13 febbraio diretta dalle 13 alle 17 su Sky Sport F1, in streaming su NOW e Skysport.it e live sul canale YouTube di Sky Sport F1. Dal 18 al 20, invece, diretta per tutto il giorno, dalle 8 alle 17, sempre su Sky Sport F1, in streaming su NOW e Skysport.it e live sul nostro canale YouTube

IL CALENDARIO DEL MONDIALE 2026: LE 24 GARE IN DIRETTA SU SKY