F1 2026 i test in Bahrain in tv e streaming su Sky e Now: gli orariGUIDA TV
I team in pista a Sakhir per una doppia tornata di test precampionato: sei giorni in totale. dall'11 al 13 febbraio diretta dalle 13 alle 17 su Sky Sport F1, in streaming su NOW e Skysport.it e live sul canale YouTube di Sky Sport F1. Dal 18 al 20, invece, diretta per tutto il giorno, dalle 8 alle 17, sempre su Sky Sport F1, in streaming su NOW e Skysport.it e live sul nostro canale YouTube
IL CALENDARIO DEL MONDIALE 2026: LE 24 GARE IN DIRETTA SU SKY
Dopo lo shakedown a Barcellona, la Formula 1 compie un altro passo verso l'inizio del Mondiale 2026. Aspettando il primo Gran Premio, in Australia nel weekend del 6-8 marzo, si va in pista in Bahrain per i test precampionato che potrete seguire in diretta su Sky e in streaming su NOW e Skysport.it
Il programma su Sky dei test precampionato di Formula 1
- Dall'11 al 13 febbraio: diretta dalle 13 alle 17 su Sky Sport F1, canale 207, in streaming su NOW e Skysport.it. Live anche sul canale YouTube di Sky Sport F1.. Dalle 16 immagini in diretta dalla pista per vivere da vicino questa importante fase di avvicinamento al Mondiale.
- Dal 18 al 20 febbraio: diretta per tutto il giorno, dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00, su Sky Sport F1, canale 207, in streaming su NOW e Skysport.it. Live anche sul canale YouTube di Sky Sport F1.
Come seguire i test di Formula 1 in Bahrain su Skysport.it
Oltre alla diretta tv e lo streaming, il racconto dei test di Formula 1 sarà come sempre anche in tempo reale su Skysport.it: la cronaca testuale, le curiosità, ma anche le foto, i video e gli approfondimenti tecnici per scoprire tutto ciò che accade in pista e nei box di Sakhir.
Gli appuntamenti verso il Mondiale 2026
- Test precampionato in Bahrain dall’11 al 13 febbraio.
- Test precampionato in Bahrain dal 18 al 20 febbraio.
- Inizio della stagione di F1: GP Australia nel weekend 6-8 marzo.