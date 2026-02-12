Offerte Sky
Alcaraz con Sainz e Alonso, le foto durante i test F1 in Bahrain

l'incontro
FOTO: @WilliamsF1 - X

Ospite speciale nel box della Williams e dell'Aston Martin: nel Day-2 dei testi di F1 in Bahrain, il numero 1 al mondo di tennis Carlos Alcaraz (impegnato la prossima settimana all'Atp 500 di Doha, da seguire live su Sky Sport e in streaming su NOW) ha fatto visita ai suoi connazionali Carlos Sainz e Fernando Alonso. Qui le foto postate dai team sui social. Il Mondiale scatterà nel weekend del 6-8 marzo live Sky e in streaming su NOW

F1, TEST BAHRAIN: LA DIRETTA DELLA SECONDA GIORNATA

