Ospite speciale nel box della Williams e dell'Aston Martin: nel Day-2 dei testi di F1 in Bahrain, il numero 1 al mondo di tennis Carlos Alcaraz (impegnato la prossima settimana all'Atp 500 di Doha, da seguire live su Sky Sport e in streaming su NOW) ha fatto visita ai suoi connazionali Carlos Sainz e Fernando Alonso. Qui le foto postate dai team sui social. Il Mondiale scatterà nel weekend del 6-8 marzo live Sky e in streaming su NOW

