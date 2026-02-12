Problemi per la Mercedes, che nella mattina del Day-2 a Sakhir ha completato solo tre giri con Kimi Antonelli prima di fermarsi: problema alla power unit. Il programma del team potrebbe cambiare per provare a rimettere più tardi in pista il pilota italiano. Il motore verrà sostituito? Il Mondiale scatterà nel weekend del 6-8 marzo live Sky e in streaming su NOW

La Red Bull che non gira, l'Aston Martin già costretta a cambiare motore e ora anche la Mercedes. Primi problemi di affidabilità per questi team in Bahrain, dove è in corso la seconda giornata di test precampionato. A Sakhir, la W17 ha completato solo tre giri con Kimi Antonelli prima di essere costretta a fermarsi: problema alla power unit. Il programma della squadra di Toto Wolff a questo punto potrebbe cambiare per provare a rimettere più tardi in pista il pilota italiano. Il motore verrà sostituito?