Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Test F1 2026, Stroll (Aston Martin): "Siamo 4 secondi più lenti dei top team"

aston martin

Lance Stroll ha parlato nel Day-2 dei test in Bahrain (dove ha girato solo il suo compagno di squadra Alonso), dopo aver percorso solo 36 giri nel Day-1: "Sembra che siamo 4 secondi dietro i top team. Abbiamo molto lavoro da fare e dobbiamo recuperare, ma stiamo spingendo il più forte possibile". Il Mondiale scatterà nel weekend del 6-8 marzo live Sky e in streaming su NOW

F1, TEST BAHRAIN: LA DIRETTA DELLA SECONDA GIORNATA

"Al momento sembra che siamo 4 secondi dietro i top team". Così Lance Stroll dopo la seconda giornata di test in Bahrain. Il pilota dell'Aston Martin, che ha concluso il Day-1 con soli 36 giri percorsi (nel Day-2 ha girato solo Alonso), ha spiegato le sue sensazioni sulla AMR26: "Abbiamo molto lavoro da fare e dobbiamo recuperare - ha continuato il canadese -. Probabilmente abbiamo 400 giri in meno rispetto agli altri se consideriamo Barcellona e tutto ciò che abbiamo saltato. Il tempo dirà quanta prestazione riusciremo a estrarre, ma al momento abbiamo problemi. Stiamo cercando di migliorare ogni giorno, ma è una combinazione di fattori tra motore, bilanciamento e grip. Nessuno resta fermo in questo ambiente e noi facciamo lo stesso provando a tirare fuori sempre più performance dalla macchina. Vedremo in Australia quale sarà il nostro livello. Stiamo spingendo il più forte possibile, ed è l'unica cosa che possiamo fare in questo momento".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

Alcaraz in Bahrain: le FOTO con Sainz e Alonso

l'incontro

Ospite speciale nel box della Williams e dell'Aston Martin: nel Day-2 dei testi di F1 in Bahrain,...

Mercedes, problemi Power Unit: solo 3 giri di Kimi

TEST BAHRAIN

Problemi per la Mercedes, che nella mattina del Day-2 a Sakhir ha completato solo tre giri con...

Aston, è già allarme: sostituito il motore

cosa è successo

I test del non sono iniziati nel migliore dei modi per il team britannico a causa dei problemi...

Test, seconda giornata: il LIVE STREAMING

live f1

Si riparte a Sakhir, dove il numero 1 del tennis mondiale Alcaraz ha fatto visita a Sainz. La...

Prove generali di Mondiale: i test LIVE su Sky

GUIDA TV

I team in pista a Sakhir per una doppia tornata di test precampionato: sei giorni in totale. Fino...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS