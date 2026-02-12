Lance Stroll ha parlato nel Day-2 dei test in Bahrain (dove ha girato solo il suo compagno di squadra Alonso), dopo aver percorso solo 36 giri nel Day-1: "Sembra che siamo 4 secondi dietro i top team. Abbiamo molto lavoro da fare e dobbiamo recuperare, ma stiamo spingendo il più forte possibile". Il Mondiale scatterà nel weekend del 6-8 marzo live Sky e in streaming su NOW

"Al momento sembra che siamo 4 secondi dietro i top team". Così Lance Stroll dopo la seconda giornata di test in Bahrain. Il pilota dell'Aston Martin, che ha concluso il Day-1 con soli 36 giri percorsi (nel Day-2 ha girato solo Alonso), ha spiegato le sue sensazioni sulla AMR26: "Abbiamo molto lavoro da fare e dobbiamo recuperare - ha continuato il canadese -. Probabilmente abbiamo 400 giri in meno rispetto agli altri se consideriamo Barcellona e tutto ciò che abbiamo saltato. Il tempo dirà quanta prestazione riusciremo a estrarre, ma al momento abbiamo problemi. Stiamo cercando di migliorare ogni giorno, ma è una combinazione di fattori tra motore, bilanciamento e grip. Nessuno resta fermo in questo ambiente e noi facciamo lo stesso provando a tirare fuori sempre più performance dalla macchina. Vedremo in Australia quale sarà il nostro livello. Stiamo spingendo il più forte possibile, ed è l'unica cosa che possiamo fare in questo momento".