Dopo i primi due giorni di test ufficiali svolti in Bahrain, Max Verstappen ha espresso le sue prime sensazioni (non positive) sui nuovi regolamenti: "Più che guidare - ha raccontato l'olandese - in verità si tratta di gestire. Le sensazioni non sono da Formula 1, sembra più una Formula E sotto steroidi. A me piace guidare a tutto gas e, al momento, questa è una cosa che non possiamo fare perché ha un grande impatto sull'energia. A questo punto è meglio guidare in Formula E, perché è tutta una questione di energia e di gestione. Sono però consapevole di che cosa ci sia in gioco. Quando sarò in macchina darò sempre il massimo, questo è sicuro. Però, le mie sensazioni non sono così entusiasmanti".