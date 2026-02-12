Verstappen boccia le nuove regole F1 2026: "Sembra una Formula E sotto steroidi"red bull
Il pilota olandese della Red Bull ha parlato delle nuove monoposto 2026 dopo il Day-2 di test in Bahrain: "Più che guidare, in verità si tratta di gestire. Le mie sensazioni non sono così entusiasmanti".
Dopo i primi due giorni di test ufficiali svolti in Bahrain, Max Verstappen ha espresso le sue prime sensazioni (non positive) sui nuovi regolamenti: "Più che guidare - ha raccontato l'olandese - in verità si tratta di gestire. Le sensazioni non sono da Formula 1, sembra più una Formula E sotto steroidi. A me piace guidare a tutto gas e, al momento, questa è una cosa che non possiamo fare perché ha un grande impatto sull'energia. A questo punto è meglio guidare in Formula E, perché è tutta una questione di energia e di gestione. Sono però consapevole di che cosa ci sia in gioco. Quando sarò in macchina darò sempre il massimo, questo è sicuro. Però, le mie sensazioni non sono così entusiasmanti".
E sul futuro...
"In questa fase della mia carriera mi dedico anche ad altre cose fuori dalla Formula 1 che mi piacciono - ha spiegato Verstappen -. Correre è la mia passione, l'unica cosa è che non mi piace guidare questa macchina. Alla guida devo divertirmi e qua vedo che siamo bloccati a causa di questi regolamenti", ha concluso l'olandese.