Formula 1, test in Bahrain: le foto dal circuito di Sakhir

SAKHIR fotogallery
13 foto

Terza giornata sulla pista di Sakhir, qui il racconto fotografico di quello che accade nei test precampionato. Il Mondiale scatterà nel l'8 marzo su Sky e in streaming su NOW

TEST: DIRETTA DELLA TERZA GIORNATA

Keanu Reeves in Bahrain: l'incontro con Verstappen

AI TEST

L'attore hollywoodiano, con la produttrice Karina Miller, presente a Sakhir nella seconda...

5 foto

Bahrain, le FOTO della terza giornata di test

SAKHIR

Terza giornata sulla pista di Sakhir, qui il racconto fotografico di quello che accade nei test...

8 foto

F1, il calendario del Mondiale 2026

Formula 1

Da Melbourne a Yas Marina, ecco il calendario completo della prossima stagione con tutte le...

30 foto

Alcaraz ai test F1: incontro con Alonso e Sainz

foto

Giornata speciale per Carlos Alcaraz. Il numero 1 del tennis ha fatto tappa nel paddock di...

14 foto

Leclerc il più veloce: FOTO e risultati del Day-2

BHARAIN

Seconda giornata di test pre Mondiale a Sakhir: Leclerc chiude in testa con la Ferrari davanti a...

33 foto

    Comanda Russell, Hamilton insegue: i test LIVE

    live f1

    Ultima giornata della prima settimana di test precampionato a Sakhir: parte bene la Mercedes, per...

    Prove generali di F1: Day-3 test, seguili su Sky

    GUIDA TV

    I team in pista a Sakhir per una doppia tornata di test precampionato: sei giorni in totale....

    Verstappen: "Questa F1 sembra una Formula E"

    red bull

    Il pilota olandese della Red Bull ha parlato delle nuove monoposto 2026 dopo il Day-2 di test in...