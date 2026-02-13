Formula 1, test in Bahrain: le foto dal circuito di Sakhir
Terza giornata sulla pista di Sakhir, qui il racconto fotografico di quello che accade nei test precampionato. Il Mondiale scatterà nel l'8 marzo su Sky e in streaming su NOW
- Mercedes: archiviato un Day-2 complicato - solo 3 giri per Antonelli a causa di un problema alla power unit, Russell si è portato in testa e stampato il miglior tempo assoluto della mattinata in 1:33.918
- Bandiera rossa: la sessione è stata brevemente interrotta dopo 8 giri per una Cadillac - quella di Bottas - rimasta ferma a bordo pista per un guasto meccanico.
- Ferrari: oggi gira solo Hamilton dopo il miglior tempo ottenuto ieri da Leclerc. Buon feeling mostrato da Lewis, secondo in 1:33.918. Rossa solida.