F1, Mondiale 2026 al via: perché non si può perdere il GP inaugurale in Australia
A poco più di 90 giorni dal primo titolo mondiale di Lando Norris la F1 torna in pista. Nuova stagione, nuovo regolamento, nuovo mondo: i dieci motivi per cui il debutto in Australia è imperdibile. Il GP di Melbourne e tutta F1 live u Sky e in streaming su NOW
A cura di Niccolò Severini
- “L’anno prossimo cambierà tutto”, il mantra che ha accompagnato la F1 lungo il 2025. Il momento è arrivato: aerodinamica attiva, motori ibridi al 50% e monoposto più piccole e leggere. Ci siamo: il Mondiale scatta domenica 8 marzo in Australia!
- Nel 2025 se ne sono visti pochi. Macchine tutte molto vicine in termini di prestazioni, differenze minime e sorpassi quasi impossibili. Addio al DRS, benvenuta modalità sorpasso e occhio alla boost mode
- Il momento più adrenalinico del weekend sta per cambiare. Nuove procedure e tempistiche di ricarica del turbo fondamentali: cinque secondi extra dopo lo schieramento dell’ultimo per arrivare alla giusta potenza. Chi sbaglia rimane piantato, chi fa tutto bene può partire a fionda
- Modifiche e cambi regolamento, prove e lavori nuovi. Nei test pre stagionali i tempi contano quel che contano, da sempre c’è chi si nasconde: le power unit Mercedes non erano al massimo? Ferrari ha girato con più benzina? Red Bull può fare ancora meglio? Nascondino è finito ora si fa sul serio
- Mercedes sembra aver centrato le novità e i motorizzati della casa tedesca si sfregano le mani. Red Bull ha iniziato questa nuova sfida, Audi pure. Aston Martin (e Honda) è già in ritardo invece, basterà il genio di Newey per invertire la rotta?
- Lando Norris si è preso la corona e già tutti sono pronti a detronizzarlo. Dal compagno di squadra Piastri ferito nel 2025 al cannibale Max che rivuole il suo posto, passando da chi sogna il suo momento come Russell e Leclerc e chi vuole ribadire di essere il GOAT di questo sport: Lewis Hamilton
- 19 anni e attaccare il mondiale. Kimi Andrea Antonelli inizia il secondo anno in F1 con la consapevolezza che sognare già il titolo non è utopia.
- Già detto del pilota italiano, Hadjar ha la grande/maledetta opportunità della seconda Red Bull. Verstappen ha già pensionato diversi piloti che hanno provato ad affiancarlo. Il talentino francese reggerà l’urto? Poi Bortoleto e Bearman chiamati a confermare una prima stagione esaltante
- L'ultimo giro per Fernando Alonso? Dopo aver aspettato una vita di lavorare con Adrian Newey, la macchina è nata sotto una cattiva stella. Ci sarà l’ultima opportunità iridata per il quasi 45enne asturiano? Tornano Bottas e Perez: a loro il compito di non rendere Cadillac solo una comparsata
- Alpine dispersa nel 2025 è partita fortissimo, Haas ha lanciato nei segnali e Audi è una scommessa intrigante. Poi Williams: scorsa stagione in crescita totale, ora è davvero così indietro?