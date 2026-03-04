Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

F1, Mondiale 2026 al via: perché non si può perdere il GP inaugurale in Australia

GP AUSTRALIA fotogallery
10 foto

A poco più di 90  giorni dal primo titolo mondiale di Lando Norris la F1 torna in pista. Nuova stagione, nuovo regolamento, nuovo mondo: i dieci motivi per cui il debutto in Australia è imperdibile. Il GP di Melbourne e tutta F1 live u Sky e in streaming su NOW

A cura di Niccolò Severini

ARRIVA 'SPEED', LA NUOVA NEWSLETTER DI SKY SPORT INSIDER SUI MOTORI!

ALTRE FOTOGALLERY

Bentornata F1, tra incognite e meravigliose follie

GP AUSTRALIA

A poco più di 90  giorni dal primo titolo mondiale di Lando Norris la F1 torna in pista....

10 foto

I piloti 2026 con più gare in F1: Alonso in testa

classifica

La Formula 1 inaugura la stagione 2026 questo weekend con il GP d'Australia. Ma quali sono i...

10 foto

F1 2026, i team con la coppia piloti più vincente

verso melbourne

Nel weekend inizierà ufficialmente la nuova stagione di Formula 1 con il GP d'Australia....

11 foto

F1, la 'griglia dei caschi': tutti quelli del 2026

I design

Dai ferraristi Charles Leclerc e Lewis Hamilton al nuovo campione Lando Norris, passando per il...

22 foto

F1, il via da Melbourne: calendario del Mondiale

tutte le date

Si va in pista! Da Melbourne a Yas Marina, ecco il calendario completo della stagione 2026 che...

29 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    Hamilton: "Vent'anni, e sono ancora affamato"

    SUI SOCIAL

    La vigilia del Mondiale 2026 raccontata dal pilota britannico della Ferrari su Instagram: "Sempre...

    Kimi 'contro' Bobbi, partita a tennis in Australia

    LA FOTO

    Un attimo di svago in una vigilia di F1 strana, resa pesante dal nuovo fronte di guerra in Medio...

    GP Melbourne, è già un banco di prova importante

    Mara Sangiorgio