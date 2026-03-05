Offerte Sky
F1, i pronostici per il GP Australia di Haaland, Dempsey e altri attori e calciatori

LE PREVISIONI fotogallery
14 foto
FOTO da @F1 - X

Gli account social della Formula 1 hanno pubblicato le risposte di diversi personaggi dello sport e dello spettacolo che hanno fatto il loro pronostico sul Mondiale che scatta nel fine settimana. Haaland, stella del City, punta su Verstappen o Hamilton. In tanti scelgono il ferrarista, ma anche un paio di 'underdogs'. Il GP Australia è live su Sky e in streaming su NOW

ALTRE FOTOGALLERY

Melbourne, la festa del Day-1: l'arrivo dei piloti

GP AUSTRALIA

Prima giornata e già tanta voglia di Formula 1 a Melbourne, con tantissimi tifosi ad accogliere i...

12 foto

Bentornata F1, tra incognite e meravigliose follie

GP AUSTRALIA

A poco più di 90  giorni dal primo titolo mondiale di Lando Norris la F1 torna in pista....

11 foto

I piloti 2026 con più gare in F1: Alonso in testa

classifica

La Formula 1 inaugura la stagione 2026 questo weekend con il GP d'Australia. Ma quali sono i...

10 foto

F1 2026, i team con la coppia piloti più vincente

verso melbourne

Nel weekend inizierà ufficialmente la nuova stagione di Formula 1 con il GP d'Australia....

11 foto

F1, la 'griglia dei caschi': tutti quelli del 2026

I design

Dai ferraristi Charles Leclerc e Lewis Hamilton al nuovo campione Lando Norris, passando per il...

22 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    Vigilia Mondiale, ma Bottas ha già una penalità...

    CADILLAC

    Il pilota finlandese, che torna titolare nel Mondiale, comincerà la stagione a Melbourne dovendo...

    Russell: "C'è tanto chiacchiericcio attorno a noi"

    MERCEDES

    Il pilota della Mercedes, dato tra i favoriti per il titolo 2026, nella conferenza del GP...

    Bottas trolla: "Mondiale a Stroll o Alonso..."

    CADILLAC

    Dopo un precampionato non all'altezza delle aspettative, una frecciatina all'Aston Martin arriva...