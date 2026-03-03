F1 2026, i team con la coppia piloti più vincente
Nel weekend inizierà ufficialmente la nuova stagione di Formula 1 con il GP d'Australia. Considerando i 22 piloti in griglia, quali sono i team che hanno la coppia che vanta più vittorie nel Circus? Ecco la classifica completa. Tutto il fine settimana dell'Albert Park sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW
- Lewis Hamilton: 105 vittorie in F1
- Charles Leclerc: 8 vittorie in F1
- Max Verstappen: 71 vittorie in F1
- Isack Hadjar: 0 vittorie in F1
- Fernando Alonso: 32 vittorie in F1
- Lance Stroll: 0 vittorie in F1
- Sergio Perez: 6 vittorie in F1
- Valtteri Bottas: 10 vittorie in F1
- Lando Norris: 11 vittorie in F1
- Oscar Piastri: 9 vittorie in F1
- George Russell: 5 vittorie in F1
- Kimi Antonelli: 0 vittorie in F1
- Carlos Sainz: 4 vittorie in F1
- Alexander Albon: 0 vittorie in F1
- Esteban Ocon: 1 vittoria in F1
- Oliver Bearman: 0 vittorie in F1
- Pierre Gasly: 1 vittoria in F1
- Franco Colapinto: 0 vittorie in F1
- Nico Hulkenberg: 0 vittorie in F1
- Gabriel Bortoleto: 0 vittorie in F1
- Liam Lawson: 0 vittorie in F1
- Arvid Lindblad: 0 vittorie in F1