Nel weekend inizierà ufficialmente la nuova stagione di Formula 1 con il GP d'Australia. Considerando i 22 piloti in griglia, quali sono i team che hanno la coppia che vanta più vittorie nel Circus? Ecco la classifica completa.

