Attraverso un comunicato ufficiale, la Formula 1 ha annunciato di aver esteso fino al 2032 l'accordo con il Circuito di Barcellona . L'impianto catalano ospiterà il rinominato Gran Premio di Barcellona-Catalogna (in precedenza la gara era conosciuta come Gran Premio di Spagna) e si alternerà, a partire dal 2027 , con il Gran Premio del Belgio, che si terrà come di consueto a Spa-Franchorchamps . Nel 2027, 2029 e 2031, la Formula 1 correrà a Spa , mentre nel 2028, 2030 e 2032 le monoposto scenderanno in pista a Barcellona . La Catalogna, dunque, mantiene vivo il suo legame con la Formula 1, che ospita un Gran Premio a Barcellona senza interruzioni dal 1991 , anno in cui l'autodromo è stato inaugurato. Il Gran Premio di Spagna non si correrà più a Barcellona , ma nel nuovo circuito di Madrid , che entra a far parte del calendario a partire da quest'anno.

Domenicali: "Barcellona è una città incredibile"

Il presidente e amministratore delegato della Formula 1, Stefano Domenicali, ha commentato la notizia del rinnovo dell'accordo con il circuito di Barcellona: "Barcellona è una città incredibile e i tifosi ci accolgono con tanta passione, quindi sono felice che la Formula 1 continuerà a correre al circuito di Barcellona per tanti anni ancora. Il team ha investito molto nel circuito e negli ultimi anni ha organizzato fantastici festival per i fan, quindi non vediamo l'ora di vedere come continueranno a sviluppare l'esperienza, sia per i partecipanti alla gara che per la città nel suo complesso. Non vedo l'ora di vedere i nostri splendidi tifosi a giugno".