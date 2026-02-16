Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

La F1 rinnova con il circuito di Barcellona: gare fino al 2032, in alternanza con Spa

Formula 1
©IPA/Fotogramma

La Formula 1 ha annunciato l'estensione del contratto con il circuito di Barcellona, che ospiterà i Gran Premi fino al 2032. L'autodromo catalano si alternerà, a partire dal 2027, con il tracciato di Spa-Franchorchamps

TEST F1, IL PROGRAMMA SU SKY

Attraverso un comunicato ufficiale, la Formula 1 ha annunciato di aver esteso fino al 2032 l'accordo con il Circuito di Barcellona. L'impianto catalano ospiterà il rinominato Gran Premio di Barcellona-Catalogna (in precedenza la gara era conosciuta come Gran Premio di Spagna) e si alternerà, a partire dal 2027, con il Gran Premio del Belgio, che si terrà come di consueto a Spa-Franchorchamps. Nel 2027, 2029 e 2031, la Formula 1 correrà a Spa, mentre nel 2028, 2030 e 2032 le monoposto scenderanno in pista a Barcellona. La Catalogna, dunque, mantiene vivo il suo legame con la Formula 1, che ospita un Gran Premio a Barcellona senza interruzioni dal 1991, anno in cui l'autodromo è stato inaugurato. Il Gran Premio di Spagna non si correrà più a Barcellona, ma nel nuovo circuito di Madrid, che entra a far parte del calendario a partire da quest'anno.

Domenicali: "Barcellona è una città incredibile"

Il presidente e amministratore delegato della Formula 1, Stefano Domenicali, ha commentato la notizia del rinnovo dell'accordo con il circuito di Barcellona: "Barcellona è una città incredibile e i tifosi ci accolgono con tanta passione, quindi sono felice che la Formula 1 continuerà a correre al circuito di Barcellona per tanti anni ancora. Il team ha investito molto nel circuito e negli ultimi anni ha organizzato fantastici festival per i fan, quindi non vediamo l'ora di vedere come continueranno a sviluppare l'esperienza, sia per i partecipanti alla gara che per la città nel suo complessoNon vedo l'ora di vedere i nostri splendidi tifosi a giugno".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

F1, altri tre giorni di test: dal 18 LIVE su Sky

GUIDA TV

I team di Formula 1 pronti a scendere nuovamente in pista a Sakhir: dal 18 al 20 diretta per...

Test a Kimi, Hamilton 3° ma si ferma nel finale

F1, DAY-3 TEST

La Mercedes dimostra di aver superato i problemi che hanno imposto la sostituzione della Power...

Prove generali di F1: Day-3 test, seguili su Sky

GUIDA TV

I team in pista a Sakhir per una doppia tornata di test precampionato: sei giorni in totale....

Verstappen: "Questa F1 sembra una Formula E"

red bull

Il pilota olandese della Red Bull ha parlato delle nuove monoposto 2026 dopo il Day-2 di test in...

Stroll: "Siamo 4 secondi più lenti dei top team"

aston martin

Lance Stroll ha parlato nel Day-2 dei test in Bahrain (dove ha girato solo il suo compagno di...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS