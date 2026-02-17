Craig Skinner, capo progettista della Red Bull, ha salutato la scuderia di Milton Keynes dopo oltre 20 anni. Nel suo percorso, ha lavorato con Newey e il direttore tecnico Wache. Il Mondiale scatterà nel weekend del 6-8 marzo su Sky e in streaming su NOW

La rivoluzione in casa Red Bull continua. A salutare la scuderia di Milton Keynes è infatti Craig Skinner, capo progettista e membro della scuderia austriaca dal 2006. Nei suoi 20 anni in Red Bull, Skinner ha lavorato a stretto contatto con Adrian Newey (oggi in Aston Martin) e con il direttore tecnico Pierre Wache. Laureato in ingegneria, Skinner ha iniziato la sua avventura in Red Bull come ingegnere CFD, per poi passare al reparto aerodinamica. Da qui il passaggio a capo progettista nel 2022, anno in cui la Formula 1 ha dato il benvenuto alle vetture a effetto suolo e che ha visto la Red Bull di Verstappen principale dominatrice.