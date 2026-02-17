Formula 1, Red Bull annuncia l'addio del capo progettista Skinnerl'annuncio
Craig Skinner, capo progettista della Red Bull, ha salutato la scuderia di Milton Keynes dopo oltre 20 anni. Nel suo percorso, ha lavorato con Newey e il direttore tecnico Wache. Il Mondiale scatterà nel weekend del 6-8 marzo su Sky e in streaming su NOW
La rivoluzione in casa Red Bull continua. A salutare la scuderia di Milton Keynes è infatti Craig Skinner, capo progettista e membro della scuderia austriaca dal 2006. Nei suoi 20 anni in Red Bull, Skinner ha lavorato a stretto contatto con Adrian Newey (oggi in Aston Martin) e con il direttore tecnico Pierre Wache. Laureato in ingegneria, Skinner ha iniziato la sua avventura in Red Bull come ingegnere CFD, per poi passare al reparto aerodinamica. Da qui il passaggio a capo progettista nel 2022, anno in cui la Formula 1 ha dato il benvenuto alle vetture a effetto suolo e che ha visto la Red Bull di Verstappen principale dominatrice.
Il comunicato di Red Bull
"Dopo 20 anni con il team, Craig Skinner, il nostro capo progettista, lascerà il team Red Bull Technology. Craig è stato parte integrante del nostro team e del suo successo, e lo ringraziamo per il suo duro lavoro e il suo impegno. Tutto il team Red Bull gli augura il meglio per il futuro".