F1, test Bahrain: cosa vedremo dalla Ferrari alla Red Bull

bahrain
Mara Sangiorgio

Mara Sangiorgio

Tutto pronto a Sakhir per gli ultimi tre giorni di test (dal 18 al 20 febbraio), utili per provare le novità prima dell'inizio del Mondiale 2026: sarà possibile seguire il lavoro dei team in pista per tutto il giorno - dalle 8 alle 17 - su Sky Sport F1, in streaming su NOW e Skysport.it. Live anche sul nostro canale YouTube

TEST F1, LA GUIDA TV SU SKY

Ora non ci si può più nascondere. Quelli che stanno per iniziare sono gli ultimi tre giorni a disposizione per farsi trovare il più pronti possibile a Melbourne. Dalla prima sessione di test si è percepito che nessuno vuole essere il favorito: Mercedes e Red Bull si sono strattonate a vicenda, stessa cosa ma in toni minori l’hanno fatta McLaren e Ferrari. Sono i giochi dei test, ma più che mai quest’anno, con l’importante cambio regolamentare, i tempi cronometrici dei giorni scorsi hanno detto davvero poco, anche se le simulazioni gara di Mercedes e Ferrari sono parse vicine, con McLaren e Red Bull un filo più indietro.

La Red Bull ha stupito per la sua power unit

La RB22 ha comunque stupito per la sua power unit: arrivare così pronti ai blocchi di partenza per la prima volta con un motore fatto in casa non era scontato. Il punto di partenza è buono per la squadra di Verstappen, ma la curva di apprendimento di tutti è ancora agli inizi e sarà ripidissima. Team e piloti stanno ancora prendendo le misure su come lavorare con queste power unit, che richiedono uno stile di guida, gestione e ricarica così diversi dalle precedenti. Ci vorrà un po' per massimizzare e digerire tutte queste novità.

l'intervista

Russell: "PU Red Bull la migliore. Sono il team da battere"

Ferrari, novità in arrivo nei prossimi giorni

Nei prossimi tre giorni si continuerà ad affinare procedure e monoposto, cercare anche la performance e cambiare pelle in vista della prima gara. Programma che seguirà anche la Ferrari. La SF-26 è nata bene e affidabile. I nuovi fondo e ala, insieme alla nuova benzina, nella settimana scorsa sono stati promossi e questi giorni ci saranno altre novità. A iniziare i lavori sarà di nuovo Charles Leclerc. Sono giorni e ore preziosi.

ferrari

Leclerc: "Inizio positivo, sono soddisfatto"

