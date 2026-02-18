Dopo Barcellona e i primi tre giorni di test precampionato in Bahrain, la Formula 1 compie da pggi un altro passo verso l'inizio del Mondiale 2026 . Aspettando il primo Gran Premio, a Melbourne nel weekend del 6-8 marzo , si torna in pista in Bahrain per alttre tre giornate di colaudi che potrete seguire in diretta su Sky, e qui vi spieghiamo come con tutto il programma dettagliato:

Come seguire i test di Formula 1 su Skysport.it

Oltre alla diretta tv e lo streaming, il racconto dei test di Formula 1 sarà come sempre anche in tempo reale su Skysport.it: la cronaca testuale, le curiosità, ma anche le foto, i video e gli approfondimenti tecnici per scoprire tutto ciò che accade in pista e nei box di Sakhir.