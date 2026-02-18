Formula 1, test in Bahrain a Sakhir: calendario e orariGUIDA TV
I team di Formula 1 pronti a scendere nuovamente in pista a Sakhir: da oggi al 20 febbraio, tre giornate in diretta - dalle 8 alle 17 - su Sky Sport F1, in streaming su NOW e Skysport.it. Live anche sul nostro canale YouTube
Dopo Barcellona e i primi tre giorni di test precampionato in Bahrain, la Formula 1 compie da pggi un altro passo verso l'inizio del Mondiale 2026. Aspettando il primo Gran Premio, a Melbourne nel weekend del 6-8 marzo, si torna in pista in Bahrain per alttre tre giornate di colaudi che potrete seguire in diretta su Sky, e qui vi spieghiamo come con tutto il programma dettagliato:
- dal 18 al 20 febbraio: diretta per tutto il giorno, dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00, su Sky Sport F1, canale 207, in streaming su NOW e Skysport.it. Live anche sul canale YouTube di Sky Sport F1.
Come seguire i test di Formula 1 su Skysport.it
Oltre alla diretta tv e lo streaming, il racconto dei test di Formula 1 sarà come sempre anche in tempo reale su Skysport.it: la cronaca testuale, le curiosità, ma anche le foto, i video e gli approfondimenti tecnici per scoprire tutto ciò che accade in pista e nei box di Sakhir.
Gli appuntamenti verso il Mondiale 2026
- Test precampionato in Bahrain dal 18 al 20 febbraio.
- Inizio della stagione di F1: GP Australia nel weekend 6-8 marzo.