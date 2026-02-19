Offerte Sky
F1, Ferrari ferma ai box nel Day-2 dei test: cosa succede

BAHRAIN

Qualche preoccupazione in casa Ferrari per una sosta prolungata ai box con le serrande abbassate durante la mattinata del Day-2 a Sakhir: il team fa sapere che non si tratta di un problema alla power unit. Il Mondiale + live Sky e in streaming su NOW

F1, SECONDA GIORNATA DEI TEST IN DIRETTA (SETTIMANA 2)

Mattinata della seconda giornata di test complicata per la Ferrari. La SF-26 con Hamilton non ha girato molto. Ma non solo: la vettura è ferma da molto tempo ai box, anche se il team ha fatto sapere che non si tratta di un problema alla power unit. Solo 5 giri nelle prime tre ore della sessione per Lewis e box della Rossa blindato a Sakhir. Nell'attesa di capire cosa sia realmente successo, fari puntati anche su una nuova ala attiva 'radicale', mentre nella giornata di ieri aveva debuttato e stupito un flap decisamente inusuale montato nella zona degli scarichi.

