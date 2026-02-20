F1, tutti i risultati dei test precampionato in Bahrain: il BILANCIOIL BILANCIO
Introduzione
Terminate le due settimane di collaudi precampionato a Sakhir, ora si va veloci verso l'inizio del Mondiale: primo GP l'8 marzo in Australia. Ma come sono andate le sei giornate nel Golfo Persico? Qui tutti i risultati per capire (un po' di più) a che punto sono i team. Il campionato di Formula 1 è tutto live Sky e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
PRIMA SETTIMANA DI TEST: A NORRIS IL DAY-1, POI VERSTAPPEN E LECLERC
Il campione del mondo in carica ha chiuso al comando la prima giornata di collaudi precampionato in Bahrain: 1:34.669 il suo crono. Impressiona la Red Bull con il suo motore costruito da zero e gli oltre 130 giri completati da Max. Solido esordio per la Ferrari: Leclerc terzo, Hamilton settimo. Antonelli in pista solo nel finale e problemi anche alla power unit dell'Aston.
LECLERC IL PIU' VELOCE DEL DAY-2, PROBLEMI ALLA PU MERCEDES
Leclerc su Ferrari è stato il più veloce sia al mattino che al pomeriggio chiudendo in 1:34.273. Secondo Norris con la McLaren e terzo Bearman sulla Haas. Lando ha poi completato 149 per Norris, 139 Charles.In mattinata problemi alla power unit per la Mercedes (solo 3 giri di Antonelli). Nel pomeriggio Russell ha segnato il quarto tempo.
ANTONELLI SI PRENDE IL DAY-3, HAMILTON TERZO
La Mercedes dimostra di aver superato i problemi che hanno imposto la sostituzione della Power Unit il giorno precedente e centra il miglior tempo al mattino con Russell e il miglior crono assoluto con Antonelli nel pomeriggio. Hamilton terzo, ma la SF-26 si ferma nel finale dopo aver dato segnali incoraggianti in termini di affidabilità ma non per un problema tecnico. Vasseur ha spiegato come sia stata una scelta della Ferrari che ha testato il consumo di carburante e Lewis era rimasto senza benzina. Quarto Piastri e quinto Verstappen.
SECONDA SETTIMANA DI TEST: RUSSELL IL MIGLIORE NEL DAY-1. LECLERC 3°
Il pilota della Mercedes fa suo il miglior tempo nella prima giornata della seconda settimana di collaudi in 1:33.459. Secondo Piastri su McLaren e terzo Leclerc su Ferrari. C’era grande attesa anche per la riunione della F1 Commission, che ha discusso sulle nuove regole del 2026. E c’è anche una proposta ai motoristi per il cosiddetto rapporto di compressione.
ANTONELLI FA SUO IL DAY-2 A SAKHIR
Un favoloso Kimi chiude al comando la penultima giornata di test a Sakhir: il pilota della Mercedes ha girato in 1:32.803. Secondo Piastri (si ferma nel finale) e terzo Verstappen. Hamilton quarto con la Ferrari, qualche problema al mattino per la SF-26. Fatica ancora tanto l'Aston Martin: Alonso si pianta e non rientra più.
LECLERC DOMINA IL DAY-3: MIGLIOR TEMPO DI TUTTI I TEST
Bandiera a scacchi sui test in Bahrain, con una solida Ferrari che chiude al primo posto con Leclerc in 1:31.992: è il miglior tempo di tutte le prove precampionato. Secondo Norris, poi Verstappen e Russell. Bene Antonelli al mattino, anche se la sua attività in pista è terminata per un problema alla Mercedes.Tanta fatica ancora per Aston Martin e Cadillac.