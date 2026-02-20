La Mercedes dimostra di aver superato i problemi che hanno imposto la sostituzione della Power Unit il giorno precedente e centra il miglior tempo al mattino con Russell e il miglior crono assoluto con Antonelli nel pomeriggio. Hamilton terzo, ma la SF-26 si ferma nel finale dopo aver dato segnali incoraggianti in termini di affidabilità ma non per un problema tecnico. Vasseur ha spiegato come sia stata una scelta della Ferrari che ha testato il consumo di carburante e Lewis era rimasto senza benzina. Quarto Piastri e quinto Verstappen.

LA CRONACA DEL DAY-3