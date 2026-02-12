Offerte Sky
Formula 1, test in Bahrain: risultati e tempi in diretta live da Sakhir

live test f1

Alfredo Alberico

Seconda gionata di test precampionato: problemi per la Mercedes di Antonelli, cambio motore per l'Aston Martin. Bene la Ferrari. Fino al 13 febbraio diretta dalle 13 alle 17 su Sky Sport F1, in streaming su NOW e Skysport.it e live sul canale YouTube di Sky Sport F1. Dal 18 al 20, invece, diretta per tutto il giorno, dalle 8 alle 17, sempre su Sky Sport F1, in streaming su NOW e Skysport.it e live sul nostro canale YouTube

F1, TEST BAHRAIN: LIVE STREAMING QUI DALLE 13

DAY-2, CLASSIFICA LIVE: LEC, NOR, GAS

LIVE

48 giri completatti da Leclerc e sempre primo posto: 1:34.273

Cresce l'Audi: quinto posto per Hulkenberg in 1:37.392

Qui tutte le FOTO dalla seconda giornata di test in Bahrain

Test Bahrain, scatto dopo scatto: tutte le FOTO della seconda giornata

Test Bahrain, scatto dopo scatto: tutte le FOTO della seconda giornata

Mettiamole tutte insieme: le monoposto 2026

Record Leclerc nel primo settore: 29.545

La Ferrari di Leclerc sempre al comando della sessione: 1:34.442 e 37 giri

Red Bull che non gira, ipotesi cambio di motore per la Mercedes di Antonelli. E l'Aston Martin che lo ha già sostituito. Primi problemi di affidabilità...

Albon quarto al momento con la sua Williams: 1:37.229 e 33 giri

Classifica, tempi e giri dopo due ore

38 giri per Gasly: è il pilota che ne percorsi di più finora

Problema alla power unit per la Mercedes. Forse, per consentire ad Antonelli di girare un po', il team modificherà il programma e potrebbero provare a metterlo in pista più tardi

Mara Sangiorgio: "Problemi anche per Antonelli dopo quello alle sospensioni di ieri. Macchina sui cavalletti,si punta a rimetterlo in pista più tardi". Solo 3 giri completatti finora dal pilota italiano della Mercedes.

Torniamo alla bandiera rossa della prima ora di oggi: i problemi c'erano stati per Sergio Perez e la Cadillac

Leclerc al comando dei test: 1:34.442 e 19 giri per il pilota Ferrari

Classifica, tempi e giri dopo un'ora

L'inviata Mara Sangiorgio: "La Red bull con Hadjar avrà un ritardo stimato di almeno un paio d’ore perché c’è stato un intoppo stanotte nell assemblaggio vettura"

Quinto posto per Perez: 1:43.185

Va al comando la McLaren di Norris: 1:36.187 dopo 6 giri

Torna in pista la McLaren di Norris: 3 giri completati per il campione del mondo finora

Dopo quasi un'ora di test, solo un giro per la Cadillac di Perez

Bearman si rimette davanti a Leclerc: è secondo in 1:38.792

Solo 4 piloti con un tempo finora: Gasly, Leclerc, Bearman e Lawson

11 giri percorsi da Gasly, 10 per Leclerc

Leclerc torna al secondo posto: 1:40.451

Miglior tempo per Gasly al momento, ma anche il maggior numero di giri percorsi finora: 9

Sale al secondo posto la Haas di Bearman in 1:47.061

Cambio motore per Aston Martin

Aston Martin, è già allarme motori: i test del non sono iniziati nel migliore dei modi per il team con i problemi al motore Honda. "Sfortunatamente abbiamo visto dai dati che qualcosa non stava andando nel verso giusto con la Power Unit. Abbiamo provato a sistemare il problema durante la pausa pranzo ma siamo stati costretti a sostituire il motore. Per questo abbiamo perso tempo nel pomeriggio. Nel Day 2 avremo Fernando alla guida e cercheremo di percorrere tanti chilometri e imparare il più possibile insieme con Honda. Il lavoro da fare è tanto ma spingeremo al massimo“, sono le  aggiunto di Mike Krack, Chief Trackside Office

Via la bandiera rossa

bandiera rossa!

Va in pista in questo momento la Mercedes di Antonelli

4 giri completati da Leclerc, 3 da Gasly

In testa va l'Alpine di Gasly: 1:40.313

Il primo tempo di oggi lo stampa Leclerc: 1:57.509

Aston oggi con Alonso, qui la line-up completa del Day-2

Primo giro completato per i 4 scesi subito in pista

Norris, Hulkenberg, Leclerc e Bearman subito in pista

si parte!

VIA ALLA SECONDA GIORNATA DI TEST A SAKHIR

Amici di Sky, appassionati di F1, benvenuti in Bahrain! Scatta la seconda giornata dei test precampionato a Sakhir e potete seguirla qui in tempo reale e in diretta su Sky Sport F1 dalle 13 (anche in live streaming). Dalle 8 alle 12 la sessione del mattino, poi si tornerà in pista dalle 13 alle 17. LA GUIDA COMPLETA

La guida al nuovo Mondiale di F1

Temperature

  • 21°C
  • Precipitazioni: 10%
  • Umidità: 73%
  • Vento: 23 km/h
Ferrari: nessuna alternanza oggi sulla Ferrari, girerà solo Leclerc. Domani in pista Hamilton per l'intero arco della sessione

Test in Bahrain: a Norris il Day-1, poi Verstappen e Leclerc

Il campione del mondo in carica ha chiuso al comando la prima giornata di collaudi precampionato in Bahrain: 1:34.669. Impressiona la Red Bull con il suo motore costruito da zero e gli oltre 130 giri completati da Max. Solido esordio per la Ferrari: Leclerc terzo, Hamilton settimo. Antonelli in pista solo nel finale e problemi anche alla power unit dell'Aston. QUI LA CRONACA

Caso motori, Wolff non ci sta: "Stupefatto, la solita F1"

Intervistato da Mara Sangiorgio, Toto Wolff ha commentato la prima mattinata di test in Bahrain e il caso sulla Power Unit Mercedes: "Per noi la Red Bull è la più veloce, noi non ci sentiamo pronti. Gli altri pensano che abbiamo un grande vantaggio ma non è così: è il lobbying politico che abbiamo sempre in Formula 1"

Rapporto di compressione, non è l'unico tema per la Fia

Nello shakedown di Barcellona, la Mercedes si è dimostrata il team più pronto.  Attorno alla loro monoposto ci sono da mesi questioni molto calde: una su tutte il rapporto di compressione, ma non solo, che fa alzare la tensione ancora prima di iniziare il campionato. Nel video, l'analisi di Matteo Bobbi

Perché le monoposto andranno più lente in curva

Il 2026 porterà grandi cambiamenti in Formula 1: le monoposto saranno più lente in curva, ma capaci di raggiungere velocità impressionanti in rettilineo. Il motivo? Le nuove vetture montano gomme più strette, con una conseguente riduzione dell’aderenza, e avranno anche meno carico aerodinamico a disposizione. Meno grip significa percorrenze di curva più lente, mentre in rettilineo le velocità massime saranno ancora più elevate. Guarda il VIDEO

Regolamento tecnico: analisi della modalità sorpasso

Addio al DRS, benvenuta 'modalità sorpasso'. Ma in cosa consiste? D'ora in poi, il sorpasso avverrà per una differenza di potenza elettrica tra le due monoposto, che farà raggiungere velocità elevate molto più spesso rispetto al passato. Nel VIDEO, l'analisi con la telemetria di Matteo Bobbi

La rivoluzione dell'Audi

Quella di Audi è una vera rivoluzione: osservata già a Barcellona, con le immagini dei test a Sakhir 'impressiona' ancora di più la bocca verticale per una R26 dove la pancia non c'è più. Un'impostazione 'zero pod' che fu lanciata nel 2022 da Mercedes. QUI LE FOTO E I DETTAGLI

Audi, la monoposto senza pance: le FOTO

Audi, la monoposto senza pance: le FOTO

F1 2026, confronto e caratteristiche delle ali posteriori

Nel Day-1 dei test in Bahrain, Matteo Bobbi analizza le differenze tra le ali posteriori delle nuove monoposto 2026. Nel VIDEO il confronto ravvicinato tra le soluzioni di Audi, Red Bull, McLaren e Mercedes che presentano un'impostazione più tradizionale: il flap ruota su sé stesso per generare il cosiddetto slot gap Diversa, invece, la scelta dell’Alpine: il flap superiore si abbassa fino quasi a pareggiare l’altezza del main plane. Un dettaglio tecnico che potrebbe garantire un vantaggio nella fase di chiusura

Cadillac, l'analisi dell'ala anteriore a tre elementi

Nel VIDEO le spettacolari immagini dell'ala anteriore della Cadillac durante i test in Bahrain. Matteo Bobbi, con il supporto di Mara Sangiorgio, analizza l'ala a tre elementi, composta dal main plane fisso e da due flap mobili, il cui movimento è azionato da un pod nascosto all’interno della struttura

Siparietto a Sakhir: un saluto a Thomas. Ma chi è? VIDEO

Divertente momento durante la diretta dei test su Sky Sport F1. Dallo studio, Matteo Bobbi e Davide Camicioli chiedono a Mara Sangiorgio di voltarsi per salutare un marshal, Thomas, che loro conoscono bene. Ma la nostra super inviata... ci regala un sorriso nel finale della prima giornata di test a Sakhir.

Williams, spuntano due occhi nel porta monitor! VIDEO

Non solo aggiornamenti tecnici sulle monoposto ma anche dettagli curiosi che catturano l’attenzione in questo Day-1 di test in Bahrain. Come fa notare la nostra Mara Sangiorgio, nel VIDEO si può osservare il monitor di Alexander Albon sulla Williams davvero particolare: oltre al nome del team e agli sponsor che scorrono, compaiono due occhi animati che si muovono, ricordando quelli dei cartoni animati.

I test pre campionato della Formula 1 fino al 13 febbraio

  • Fino al 13 febbraio: diretta dalle 13 alle 17 su Sky Sport F1, canale 207, in streaming su NOW e Skysport.it. Live anche sul canale YouTube di Sky Sport F1.. Dalle 16 immagini in diretta dalla pista per vivere da vicino questa importante fase di avvicinamento al Mondiale.

I test della prossima settimana, sempre sulla pista di Sakhir

  • Dal 18 al 20 febbraio: diretta per tutto il giorno, dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00, su Sky Sport F1, canale 207, in streaming su NOW e Skysport.it. Live anche sul canale YouTube di Sky Sport F1.

Su Skysport.it tutti i test della F1, giro dopo giro, in tempo reale

Oltre alla diretta tv e lo streaming, il racconto dei test di Formula 1 sarà come sempre anche in tempo reale su Skysport.it

  • la cronaca testuale, le curiosità, ma anche le foto, i video e gli approfondimenti tecnici per scoprire tutto ciò che accade in pista e nei box di Sakhir.

Gli appuntamenti verso il Mondiale 2026

  • Test precampionato in Bahrain fino al 13 febbraio.
  • Test precampionato in Bahrain dal 18 al 20 febbraio.
  • Inizio della stagione di F1: GP Australia nel weekend 6-8 marzo.

Aston, è già allarme: sostituito il motore

cosa è successo

I test del non sono iniziati nel migliore dei modi per il team britannico a causa dei problemi...

Leclerc al comando, problemi per Kimi: Day-2 LIVE

live test f1

Seconda gionata di test precampionato: problemi per la Mercedes di Antonelli, cambio motore per...

Prove generali di Mondiale: i test LIVE su Sky

GUIDA TV

I team in pista a Sakhir per una doppia tornata di test precampionato: sei giorni in totale. Fino...

A Norris il Day-1, poi Verstappen e Leclerc

f1 in bahrain

Il campione del mondo in carica ha chiuso al comando la prima giornata di collaudi precampionato...

L'ex manager di Hamilton passa in Cadillac

Formula 1

Dopo la separazione da Lewis Hamilton, lo storico manager Marc Hynes passa ufficialmente in...
