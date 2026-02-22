Il pilota britannico in un messaggio ai tifosi e alla squadra: "Non vado da nessuna parte, restate con me. Resettato e rigenerato per una stagione che sarà infernale". Il Mondiale scatta l'8 marzo in Australia: tutto il weekend sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW

"Questo è un punto di prova. È stimolante guardare una squadra che si fa tutte le fermate per costruire un'auto. Per me è la parte più affascinante di questo lavoro. Tutto è costruito da zero e progettato e ridisegnato. E poi siamo in pochi a mettere alla prova quella macchina. Quella sensazione non passa mai di moda... Voglio dire un enorme grazie a tutti i membri della squadra in fabbrica per il duro lavoro per arrivare a questo punto! Sono davvero grato". Lewis Hamilton coccola la Ferrari con un post sui social al termine degli ultimi test precampionato in Bahrain.

Hamilton: "Non vado da nessuna parte, state con me"

"Amo questo lavoro così tanto e amo lavorare con la mia squadra e guidare per i fan. Sono incredibilmente fortunato a poter fare quello che faccio, e sono emozionato per la stagione che verrà. Sono rigenerato e non vado da nessuna parte, restate con me. Per un attimo ho dimenticato chi ero, ma grazie a voi e al vostro sostegno non vedrete più quella mentalità. So cosa deve essere fatto. Questa sarà una stagione infernale. Ho dato tutto per essere qui oggi. Forza!!!"