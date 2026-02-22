Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Ferrari, il messaggio di Hamilton: "Per un attimo ho dimenticato chi ero, sono rigenerato"

FERRARI

Il pilota britannico in un messaggio ai tifosi e alla squadra: "Non vado da nessuna parte, restate con me. Resettato e rigenerato per una stagione che sarà infernale". Il Mondiale scatta l'8 marzo in Australia: tutto il weekend sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW

LA NUOVA STAGIONE DEI MOTORI SU SKY

"Questo è un punto di prova. È stimolante guardare una squadra che si fa tutte le fermate per costruire un'auto. Per me è la parte più affascinante di questo lavoro. Tutto è costruito da zero e progettato e ridisegnato. E poi siamo in pochi a mettere alla prova quella macchina. Quella sensazione non passa mai di moda... Voglio dire un enorme grazie a tutti i membri della squadra in fabbrica per il duro lavoro per arrivare a questo punto! Sono davvero grato". Lewis Hamilton coccola la Ferrari con un post sui social al termine degli ultimi test precampionato in Bahrain.

Hamilton: "Non vado da nessuna parte, state con me"

"Amo questo lavoro così tanto e amo lavorare con la mia squadra e guidare per i fan. Sono incredibilmente fortunato a poter fare quello che faccio, e sono emozionato per la stagione che verrà. Sono rigenerato e non vado da nessuna parte, restate con me. Per un attimo ho dimenticato chi ero, ma grazie a voi e al vostro sostegno non vedrete più quella mentalità. So cosa deve essere fatto. Questa sarà una stagione infernale. Ho dato tutto per essere qui oggi. Forza!!!"

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

Una nuova F1 senza paura. E la Ferrari...

Mara Sangiorgio

Ferrari calda, Day-3 a Leclerc. E ora il Mondiale!

TEST F1 CHIUSI

Bandiera a scacchi sui test in Bahrain, con una solida Ferrari che chiude al primo posto con...

Test precampionato: l'ultima giornata su Sky

GUIDA TV

I team di Formula 1 in pista a Sakhir per l'ultima delle tre giornate di test precampionato:...

Ferrari a lungo ferma nel Day-2: cosa è successo

TEST BAHRAIN

Qualche preoccupazione in casa Ferrari per una sosta molto prolungata ai box con le serrande...

Antonelli da urlo, suo il Day-2. Hamilton 4°

test f1

Un favoloso Kimi chiude al comando la penultima giornata di test a Sakhir: il pilota della...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS