F1, è morto Giulio Ciceri: era il 'papà' dei muretti Ferrari. E anche di quello di Sky

LUTTO

Addio a Giulio Ciceri, ‘papà’ dei muretti Ferrari ma a suo modo anche parte del team Sky perché è stato il papà anche del nostro muretto box. Quello da cui Carlo Vanzini tutt'ora commenta il Gran Premi

Il mondo della Formula 1 perde un grande personaggio, Giulio Ciceri. Ai più, forse, il suo nome non dirà granché, ma Ciceri è stato il 'papà' dei muretti box della Ferrari . E già questo aiuta a capire l'importanza del suo ruolo e di ciò che ha fatto negli anni. Ma non solo. A suo modo è stato parte del team Sky di Sky Sport F1 in quanto papà anche del nostro muretto box. Per intenderci, quello da cui Carlo Vanzini (che lo ricorda come "una vera forza della natura") tutt'ora commenta il Gran Premi, che poi è quello dove si accomodavano Ross Brawn e Jean Todt ai tempi della Ferrari di Michael Schumacher (una porzione di quella struttura, ma un vero cimelio!) che Giulio ha riadattato secondo le nostre necessità ai tempi del Covid. Un lavoro enorme da grande 'artigiano della Formula 1',  che non dimenticheremo. E' morto a Milano, a 75 anni: si trovava all'Ospedale San Raffaele per accertamenti in vista di un intervento di calcoli renali, ma poi è sopraggiunto improvviso un fatale infarto.

