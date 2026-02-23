F1 2026 verso il GP d'Australia: l'ala Ferrari, Antonelli e i valori dei test
Chi ha impressionato ai test e chi fa 'sandbagging'. L'ala 'Macarena' scalda i tifosi della Ferrari, tanta attenzione attorno al talento di Antonelli e alla buona vena della Mercedes. Audi in crescita, Cadillac per non non convince. Ma c'è tanto altro da sapere a sole due settimane dal via del campionato. Il Mondiale scatterà nel weekend del 6-8 marzo Sky e in streaming su NOW
- Ce lo giochiamo subito il discorso su Ferrari, in barba alla scaramanzia dei tifosi che è comprensibile alla luce delle ultime stagioni. Sappiamo, però, che i test hanno restituito una Rossa in salute.
- Leclerc ha chiuso l'ultima giornata col miglior tempo assoluto, dando segnali incoraggianti sulla SF-26.
- Sia il pilota che il team principal Vasseur hanno 'frenato' e predicato calma in vista del primo GP.
- D'altra parte infiammano fantasia e speranze dei tifosi novità come l'ala rotante Macarena
- Lewis Hamilton, sette volte campione e alla sua seconda stagione in Rosso, si dice ottimista e sui social ha detto: "Mi ero perso, ma sono rigenerato ora". La Ferrari, però, deve ancora definire chi sarà il suo ingegnere di pista definitivo dopo l'addio di Riccardo Adami verso la FDA: ad interim c'è Carlo Santi
- Che quello che scatterà in Australia sarà il Mondiale della rivoluzione regolamentare, è ormai cosa arcinota. Ma in sintesi (nel link la guida completa) ricordiamo che da questa stagione ci sono:
- Monoposto più leggere
- Ripartizione 50/50: passaggio a una potenza bilanciata tra 50% di combustione interna (ICE) e 50% elettrica.
- Ridotto carico aerodinamico e aerodinamica attiva
- Ruote da 18 pollici
- Come dire "nascondere la testa sotto la sabbia", ma nel senso di non voler mostrare troppo agli avversari. E, dopo i test in Bahrain, la sensazione è che McLaren e Mercedes stiano nascondendo il loro reale potenziale.
- Tra le varie novità di questa stagione, al momento una delle criticità più dibattute è quella della partenza. Si discute sulla difficoltà di questa procedura ma anche sulla sicurezza (se una macchina resta piantata al via, rischia di essere travolta da chi sopraggiunge). Basteranno le prove fatte a Sakhir con i 5'' extra e il led blu per rendere tutto più agevole? Nel link qui in basso tutti i dettagli.
- I dubbi iniziali sulla nuova Power Unit fatta in casa in collaborazione con Ford sono stati subito fugati. La Red Bull ha fatto un gran lavoro dipartendo da zero, non ci sono dubbi. Per quanto non stupisca, nel gioco del nascondino pre Mondiale', che un pilota lodi un avversario, hanno un peso le parole di Russell (Mercedes) secondo il quale la Red Bull sembra avere ancora il miglior sistema di recupero energia
- Preoccupazione (tanta) per il binomio anglo-giapponese Aston Martin-Honda. La scuderia di Silverstone ha sofferto problemi di affidabilità e mancanza di ricambi durante i test, con Fernando Alonso apparso parecchio frustrato. Riuscirà il genio Newey a far quadrare il ruolo di team principal e progettista dopo un precampionato in salita?
- C'è grande attesa per il debutto ufficiale di Audi (che ha rilevato Sauber), che ha chiuso in crescendo i collaudi pre Mondiale dove ha sfoderato un concetto rivoluzionario del 'senza pance'. Ha convinto molto meno, invece, Cadillac ovvero l'undicesimo team in griglia che riporfta in pista da titolari Bottas e Perez,
- Lo diciamo sottovoce, per ora, ma con una Mercedes già in palla, tanta curiosità c'è attorno al giovane talento Andrea Kimi Antonelli. Ha mostrato tempi molto interessanti durante le prove, questo lascia bene sperare per il Mondiale che sta per cominciare.
- 6-8 marzo all'Albert Park
- Orario qualifiche: 6 ora italiana (16 locali)
- Orario gara: 5 ora italiana (15 locali)