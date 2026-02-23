Offerte Sky
F1 2026 verso il GP d'Australia: l'ala Ferrari, Antonelli e i valori dei test

COUNTDOWN fotogallery
10 foto

Chi ha impressionato ai test e chi fa 'sandbagging'. L'ala 'Macarena' scalda i tifosi della Ferrari, tanta attenzione attorno al talento di Antonelli e alla buona vena della Mercedes. Audi in crescita, Cadillac per non non convince. Ma c'è tanto altro da sapere a sole due settimane dal via del campionato. Il Mondiale scatterà nel weekend del 6-8 marzo Sky e in streaming su NOW

LA NUOVA STAGIONE DEI MOTORI SU SKY

Due settimane al primo GP: a che punto siamo

Chi ha impressionato ai test e chi fa 'sandbagging'. L'ala 'Macarena' scalda i tifosi della...

F1, la "griglia dei caschi': tutti quelli del 2026

Dai ferraristi Charles Leclerc e Lewis Hamilton al nuovo campione Lando Norris, passando per il...

F1, pagelle dopo i test... tra Olimpiadi e Sanremo

Sta per finire, tra Milano e Cortina, l'Olimpiade invernale più azzurra di sempre. Sta per...

Destinazione Melbourne: il circuito del primo GP

La nuova era del Mondiale di Formula 1 parte dall'Australia, a Melbourne. Si corre come da...

F1, il calendario del Mondiale 2026

Chiusi i test, e ora il Mondiale! Da Melbourne a Yas Marina, ecco il calendario completo della...

