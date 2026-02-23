Chi ha impressionato ai test e chi fa 'sandbagging'. L'ala 'Macarena' scalda i tifosi della Ferrari, tanta attenzione attorno al talento di Antonelli e alla buona vena della Mercedes. Audi in crescita, Cadillac per non non convince. Ma c'è tanto altro da sapere a sole due settimane dal via del campionato. Il Mondiale scatterà nel weekend del 6-8 marzo Sky e in streaming su NOW

