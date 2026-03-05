Offerte Sky
F1, Bottas scherza e punge l'Aston in conferenza a Melbourne: "Mondiale a Stroll o Alonso"

CADILLAC

Dopo un precampionato non all'altezza delle aspettative, una frecciatina all'Aston Martin arriva anche da Valtteri Bottas nella prima conferenza della stagione in Australia. Al finlandese è stato chiesto di fare una previsione sul possibile vincitore del Mondiale: "Oggi direi Lance Stroll, Fernando Alonso e... George Russell". La F1 è tutta live su Sky e in streaming su NOW

"Se dovessi fare una supposizione ora su chi vincerà il campionato di Formula 1, direi Lance Stroll o Fernando Alonso". Parte col botto la conferenza piloti di Melbourne, primo GP della stagione 2026, con la battuta di Valtteri Bottas, pilota Cadillac, che punzecchia l'Aston Martin dopo un precampionato da incubo. Il pilota finlandese, che torna da titolare in Formula 1 dopo aver trascorso la passata stagione da riserva in Mercedes, ha però dato anche una previsione che al momento appare più veritiera sul possibile iridato 2026: "George Russell". Il Mondiale è davvero iniziato.

Bottas trolla: "Mondiale a Stroll o Alonso..."

