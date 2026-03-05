Dopo un precampionato non all'altezza delle aspettative, una frecciatina all'Aston Martin arriva anche da Valtteri Bottas nella prima conferenza della stagione in Australia. Al finlandese è stato chiesto di fare una previsione sul possibile vincitore del Mondiale: "Oggi direi Lance Stroll, Fernando Alonso e... George Russell". La F1 è tutta live su Sky e in streaming su NOW

'SPEED', LA NUOVA NEWSLETTER DI SKY SPORT INSIDER SUI MOTORI!