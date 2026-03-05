Russell: "C'è tanto chiacchiericcio attorno a noi"

Offerte Sky
F1, Russell (Mercedes) nella conferenza del GP Australia: "Chiacchiericcio attorno a noi"

MERCEDES

Il pilota della Mercedes, dato tra i favoriti per il titolo 2026, nella conferenza del GP Australia: "A me non cambia nulla, quando abbassi la visiera non pensi più alle voci. E ce ne sono tante attorno a noi". E fa due nomi sui possibili principali avversari: "Verstappen e Leclerc". La F1 è tutta live su Sky e in streaming su NOW

'SPEED', LA NUOVA NEWSLETTER DI SKY SPORT INSIDER SUI MOTORI!

"C'è incognita ma anche eccitazione in vista della prima gara. È stato un precampionato molto migliore rispetto agli ultimi anni". George Russell, pilota della Mercedes, sintetizza così la vigilia del Mondiale 2026, campionato per il quale è considerato tra i pretendenti al titolo. "Ci sono cose in cui abbiamo fallito negli ultimi quattro anni, quindi, a prescindere dal cronometro, le cose stanno funzionando". ha aggiunto nella conferenza che ha inaugurato il primo weekend della stagione.

Russell: "Essere tra i favoriti non mi cambia nulla"

"Non cambia nulla essere considerato tra i favoriti - ha speigato il pilota britannico - c'è molto chiacchiericcio intorno a noi. Lo prendiamo come un complimento. Ma quando la visiera è abbassata, si corre a tutto gas e non si pensa a nessuna voce che circola".

Russell: "I miei principali avversari nel 2026..."

Il pilota della Mercedes, in un ulteriore appuntamento del suo team nel giovedì di Melbourne, non ha avuto dubbi nell'idicare chi sarano i principali avversari al di fuori del suo team. "Verstappen e Leclerc".

 

 

