Piastri riparte dal GP di casa per lasciarsi alle spalle un finale della stagione 2025 in netta flessione. Ma nella conferenza di Melbourne è molto prudente: "Con le nuove regole, sarebbe ottimistico dire che avremo la stessa forma di un anno fa. Dai test, sembra che Mercedes e Ferrari abbiano un po' più di noi e direi anche Red Bull. Ma le cose camnbiano, dobbiamo attendere e vedere". Il GP Australia è live su Sky e in streaming su NOW 'SPEED', LA NUOVA NEWSLETTER DI SKY SPORT INSIDER SUI MOTORI!

"Sarebbe molto ottimistico dire che avremo la stessa forma di dodici mesi fa". Così un prudnete Oscar Piastri ha esordito nella prima conferenza piloti del 2026 nella sua Australia. Il pilota McLaren, che ha chiuso con una netta flessione la scorsa stagione (poi vinta dal compagno di squadra Norris), ha aggiunto: "Dovremo aspettare e vedere. È un regolamento molto diverso e sarebbe molto ottimistico dire che avremo la stessa forma di 12 mesi fa. Siamo da qualche parte tra i primi, ma dai test sembra che Mercedes e Ferrari abbiano un po' più di noi e direi anche Red Bull. Le cose cambiano così rapidamente, perché tutti imparano e apportano miglioramenti alla macchina, quindi dovremo aspettare e vedere. L'anno scorso eravamo qui con grandissime speranze di poter ottenere qualcosa di speciale. Quest'anno penso che possiamo ancora ottenere un buon risultato, ma per ottenere lo stesso tipo di prestazioni dovremo trovare qualcosa in più.

A livello personale, hai fatto grandi passi avanti in ogni off-season della tua carriera in Formula 1. Pensi di aver fatto un altro passo avanti in vista del 2026?

"Difficile dirlo, perché non abbiamo ancora iniziato. La differenza quest'anno, ovviamente, è il reset dei regolamenti. Avere alcune delle off-season che ho avuto in precedenza e alcune delle cose che ho imparato da queste sono sicuramente trasferibili a quest'anno. Però certe sfide, i cambiamenti nello stile di guida e le cose che stiamo osservando sono probabilmente piuttosto diversi da ciò che abbiamo visto in precedenza. Sono fiducioso di poter fare un altro passo avanti, sperando di usare lo stesso tipo di processo che ho usato negli ultimi anni. E vedremo dove arriveremo".