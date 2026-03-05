Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Ferrari, Hamilton: "Vogliamo vincere, imparato molto dal 2025. E io sono molto più felice"

FERRARI

Il pilota britannico, al suo secondo anno con la Ferrari, è apparso molto carico e ottimista nella conferenza che ha aperto il primo weekend della stagione in Australia: "L'obiettivo è vincere, dovremo sfruttare al massimo ogni opportunità. La Mercedes è sembrata veloce, la Red Bull non ha espresso tutto il suo potenziale, ma io so di avere un grande gruppo alle spalle". La F1 è tutta live su Sky e in streaming su NOW

'SPEED', LA NUOVA NEWSLETTER DI SKY SPORT INSIDER SUI MOTORI!

"E' bello rivedere tutti. È fantastico essere qui. Sono qui da 20 anni... è tanto? E questa sala è sempre la stessa!". Scherza così Lewis Hamilton a Melbourne, in occasione della conferenza che ha aperto il primo weekend della stagione di F1. Il pilota della Ferrari ha poi subito risposto a una domanda nata dalle sensazioni esternate da Piastri (McLaren) su una SF-26 apparsa molto solida nei test: "Direi che non è una questione di fiducia. Abbiamo percorso un ottimo chilometraggio nei test invernali. Il team ha svolto un lavoro incredibile in fabbrica, ma anche nei test, e abbiamo imparato molto dall'anno scorso. Ci stiamo lasciando alle spalle gli aspetti negativi e andando avanti con quelli positivi. Siamo attenti, preparati e sappiamo cosa dobbiamo fare e che ci attendono enormi sfide con le nuove regole e i nuovi regolamenti".

Questa è la tua seconda stagione con la Ferrari. Quanto è diverso affrontare il secondo anno? Conosci tutti i processi, conosci le persone del team. Come ti aiuta questo?
"È molto diverso dal primo anno e la sensazione è molto più piacevole, avendo trascorso un anno nel team, comprendendone la cultura, i modi, trovando modi di lavorare insieme. Penso che ora siamo in un buon momento come squadra e oggi mi sento molto a mio agio con il team. Quindi sì, sono molto più felice".

So che è ancora presto, non abbiamo ancora girato una ruota qui a Melbourne, ma possiamo parlare dei tuoi obiettivi per la stagione? Qual è un'ambizione realistica?
"L'obiettivo è vincere. È per questo che stiamo lavorando. Ogni squadra lo fa, ma il nostro obiettivo è questo: sfruttare al massimo ogni opportunità, sperando di lottare nel gruppo di testa, sperando di essere nelle prime gare. Non lo sappiamo con certezza. La Mercedes è sembrata particolarmente veloce, e non sono sicuro che  la Red Bull si sia completamente mostrata, quindi è davvero emozionante. Ma, in ogni caso, sento di avere un grande gruppo di persone alle spalle. Concentrato a testa bassa sul raggiungimento delle prestazioni e sul massimizzare ogni fine settimana".

 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

Vigilia Mondiale, ma Bottas ha già una penalità...

CADILLAC

Il pilota finlandese, che torna titolare nel Mondiale, comincerà la stagione a Melbourne dovendo...

Russell: "C'è tanto chiacchiericcio attorno a noi"

MERCEDES

Il pilota della Mercedes, dato tra i favoriti per il titolo 2026, nella conferenza del GP...

Bottas trolla: "Mondiale a Stroll o Alonso..."

CADILLAC

Dopo un precampionato non all'altezza delle aspettative, una frecciatina all'Aston Martin arriva...

GP Australia: conferenza alle 13.30 in STREAMING

GUIDA TV

Ora l'attesa è davvero terminata. Si alza il sipario sul Mondiale 2026 di Formula 1, che potrete...

Hamilton: "Vent'anni, e sono ancora affamato"

SUI SOCIAL

La vigilia del Mondiale 2026 raccontata dal pilota britannico della Ferrari su Instagram: "Sempre...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS