Ferrari, Hamilton: "Vogliamo vincere, imparato molto dal 2025. E io sono molto più felice"FERRARI
Il pilota britannico, al suo secondo anno con la Ferrari, è apparso molto carico e ottimista nella conferenza che ha aperto il primo weekend della stagione in Australia: "L'obiettivo è vincere, dovremo sfruttare al massimo ogni opportunità. La Mercedes è sembrata veloce, la Red Bull non ha espresso tutto il suo potenziale, ma io so di avere un grande gruppo alle spalle". La F1 è tutta live su Sky e in streaming su NOW
"E' bello rivedere tutti. È fantastico essere qui. Sono qui da 20 anni... è tanto? E questa sala è sempre la stessa!". Scherza così Lewis Hamilton a Melbourne, in occasione della conferenza che ha aperto il primo weekend della stagione di F1. Il pilota della Ferrari ha poi subito risposto a una domanda nata dalle sensazioni esternate da Piastri (McLaren) su una SF-26 apparsa molto solida nei test: "Direi che non è una questione di fiducia. Abbiamo percorso un ottimo chilometraggio nei test invernali. Il team ha svolto un lavoro incredibile in fabbrica, ma anche nei test, e abbiamo imparato molto dall'anno scorso. Ci stiamo lasciando alle spalle gli aspetti negativi e andando avanti con quelli positivi. Siamo attenti, preparati e sappiamo cosa dobbiamo fare e che ci attendono enormi sfide con le nuove regole e i nuovi regolamenti".
Questa è la tua seconda stagione con la Ferrari. Quanto è diverso affrontare il secondo anno? Conosci tutti i processi, conosci le persone del team. Come ti aiuta questo?
"È molto diverso dal primo anno e la sensazione è molto più piacevole, avendo trascorso un anno nel team, comprendendone la cultura, i modi, trovando modi di lavorare insieme. Penso che ora siamo in un buon momento come squadra e oggi mi sento molto a mio agio con il team. Quindi sì, sono molto più felice".
So che è ancora presto, non abbiamo ancora girato una ruota qui a Melbourne, ma possiamo parlare dei tuoi obiettivi per la stagione? Qual è un'ambizione realistica?
"L'obiettivo è vincere. È per questo che stiamo lavorando. Ogni squadra lo fa, ma il nostro obiettivo è questo: sfruttare al massimo ogni opportunità, sperando di lottare nel gruppo di testa, sperando di essere nelle prime gare. Non lo sappiamo con certezza. La Mercedes è sembrata particolarmente veloce, e non sono sicuro che la Red Bull si sia completamente mostrata, quindi è davvero emozionante. Ma, in ogni caso, sento di avere un grande gruppo di persone alle spalle. Concentrato a testa bassa sul raggiungimento delle prestazioni e sul massimizzare ogni fine settimana".