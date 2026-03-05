Il pilota britannico, al suo secondo anno con la Ferrari, è apparso molto carico e ottimista nella conferenza che ha aperto il primo weekend della stagione in Australia: "L'obiettivo è vincere, dovremo sfruttare al massimo ogni opportunità. La Mercedes è sembrata veloce, la Red Bull non ha espresso tutto il suo potenziale, ma io so di avere un grande gruppo alle spalle". La F1 è tutta live su Sky e in streaming su NOW 'SPEED', LA NUOVA NEWSLETTER DI SKY SPORT INSIDER SUI MOTORI!

"E' bello rivedere tutti. È fantastico essere qui. Sono qui da 20 anni... è tanto? E questa sala è sempre la stessa!". Scherza così Lewis Hamilton a Melbourne, in occasione della conferenza che ha aperto il primo weekend della stagione di F1. Il pilota della Ferrari ha poi subito risposto a una domanda nata dalle sensazioni esternate da Piastri (McLaren) su una SF-26 apparsa molto solida nei test: "Direi che non è una questione di fiducia. Abbiamo percorso un ottimo chilometraggio nei test invernali. Il team ha svolto un lavoro incredibile in fabbrica, ma anche nei test, e abbiamo imparato molto dall'anno scorso. Ci stiamo lasciando alle spalle gli aspetti negativi e andando avanti con quelli positivi. Siamo attenti, preparati e sappiamo cosa dobbiamo fare e che ci attendono enormi sfide con le nuove regole e i nuovi regolamenti".

Questa è la tua seconda stagione con la Ferrari. Quanto è diverso affrontare il secondo anno? Conosci tutti i processi, conosci le persone del team. Come ti aiuta questo?

"È molto diverso dal primo anno e la sensazione è molto più piacevole, avendo trascorso un anno nel team, comprendendone la cultura, i modi, trovando modi di lavorare insieme. Penso che ora siamo in un buon momento come squadra e oggi mi sento molto a mio agio con il team. Quindi sì, sono molto più felice".