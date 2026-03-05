Ferrari, Hamilton: "Ancora nessun regalo di nozze a Leclerc..."FERRARI
Il pilota della Ferrari, nel giovedì di Melbourne, 'confessa' di non aver ancora fatto un regalo al compagno di squadra dopo il matrimonio con Alexandra Saint Mleux: "Non mi sono mai sposato, perciò non gli ho dato alcun consiglio. Non ho ancora fatto un regalo di nozze, di solito temporeggio quando si tratta di regali del genere, quindi probabilmente tra sei mesi glielo darò...". La F1 è tutta live su Sky e in streaming su NOW
Che regalo di nozze ha fatto Hamilton a Leclerc? Da quanto emerso nella conferenza del giovedì di Melbourne, per la risposta c'è ancora da attendere. "Non mi sono mai sposato, perciò non gli ho dato alcun consiglio. Non ho ancora fatto un regalo di nozze, di solito temporeggio quando si tratta di regali del genere, quindi probabilmente tra sei mesi glielo darò...", ha detto il pilota britannico rispondendo a una domanda sul compagno di squadra che nei giorni scorsi si è sposato con Alexandra Saint Mleux.
E Lewis prepara il sequel sul film della Formula 1
"Stiamo già lavorando alla prima sceneggiatura con Jerry Bruckheime (produttore cinematografico, ndr). Abbiamo avuto il nostro primo incontro forse a metà o alla fine della seconda metà dell'anno per parlare di diverse idee, diverse direzioni che avremmo potuto prendere con la sceneggiatura, e poi con Erin, abbiamo avuto un sacco di incontri a riguardo. È davvero emozionante. Sono super emozionata. Ora che ci sono passata, è stato già molto intenso la prima volta, ora ci sono abituata, quindi so cosa aspettarmi, so cosa potremmo fare meglio. È stato incredibile vedere quanto grande sia stato l'impatto, quante persone abbiano amato il film. Ricevo ancora messaggi da persone che hanno appena visto il film e mi dicono di come abbia aperto loro gli occhi su cosa sia questo sport e li abbia spinti a capirlo meglio. I sequel spesso non sono sempre un granché, ma abbiamo una squadra fantastica, un cast fantastico, un ottimo sceneggiatore. Quindi non mi preoccupo di questo, ma ci prenderemo il nostro tempo e ci assicureremo di ottenere il risultato desiderato".