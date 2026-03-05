E Lewis prepara il sequel sul film della Formula 1

"Stiamo già lavorando alla prima sceneggiatura con Jerry Bruckheime (produttore cinematografico, ndr). Abbiamo avuto il nostro primo incontro forse a metà o alla fine della seconda metà dell'anno per parlare di diverse idee, diverse direzioni che avremmo potuto prendere con la sceneggiatura, e poi con Erin, abbiamo avuto un sacco di incontri a riguardo. È davvero emozionante. Sono super emozionata. Ora che ci sono passata, è stato già molto intenso la prima volta, ora ci sono abituata, quindi so cosa aspettarmi, so cosa potremmo fare meglio. È stato incredibile vedere quanto grande sia stato l'impatto, quante persone abbiano amato il film. Ricevo ancora messaggi da persone che hanno appena visto il film e mi dicono di come abbia aperto loro gli occhi su cosa sia questo sport e li abbia spinti a capirlo meglio. I sequel spesso non sono sempre un granché, ma abbiamo una squadra fantastica, un cast fantastico, un ottimo sceneggiatore. Quindi non mi preoccupo di questo, ma ci prenderemo il nostro tempo e ci assicureremo di ottenere il risultato desiderato".